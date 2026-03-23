המונים ליוו למנוחות את המשפיע מברסלב

אלפי חסידי ברסלב ליוו אתמול (ראשון) את הרב נתן ליברמנש, ממשפיעי חסידות ברסלב, שנפטר בגיל 87.

ההלוויה יצאה מבית הלוויות "שמגר" בירושלים לבית המדרש הגדול של חסידי ברסלב בשכונת מאה שערים, ומשם להר המנוחות שם נטמן.

ליברמנש נולד בתל אביב ביום ט"ז באדר ב' תרצ"ח (1938) למשפחה חסידית. בצעירותו למד בישיבות תפארת ציון, חברון וסלבודקה, ואף זכה להיבחן אצל החזון איש מספר פעמים.

היה בין מייסדי ישיבת ברסלב בבני ברק. במהלך השנים העמיד דורות של תלמידים ומשפיעים בתנועה החסידית.

בשנת 1984 עבר עם קבוצת אברכים לעמנואל, שם ייסד את קהילת ברסלב "אור זורח" ועמד בראשה כ-25 שנה. בשנת 2009 עבר לירושלים, ולאחר מכן לקריה החרדית בבית שמש, שם המשיך לקיים שיעורים ולקבל תלמידים.

לפני כשבועיים אושפז ליברמנש לאחר שנקלע למצב רפואי מורכב, ואלפי חסידים התפללו לרפואתו. ביום חמישי האחרון, ראש חודש ניסן, שוחרר לביתו. אולם אתמול בצהריים הידרדר מצבו באופן פתאומי, חש בקשיי נשימה קשים, ונפטר בדרכו לבית החולים.

על פי צוואתו, ובהיות חודש ניסן, לא נישאו הספדים, והוא נקבר זמן קצר לאחר פטירתו.

חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) ביכה אמש את פטירתו: "אבד חסיד מן הארץ. בצער עמוק ובלב רוטט קיבלנו את הבשורה הקשה על הסתלקותו של האי חסידא ופרישא, מזקני וחשובי משפיעי חסידות ברסלב, הרב נתן ליברמנש".

פרוש הוסיף: "רבי נתן לא היה רק 'משפיע' המורה דרך לרבים, אלא אב רחום ובעל לב שומע, שהיה לעזר ולעצה לכל נדכא וקשה יום. הסתלקותו היא אבידה גדולה לעולם החסידות בכלל ולחסידי ברסלב בפרט".

ליברמנש הותיר אחריו דורות של בנים, חתנים, נכדים ונינים, רבים מהם מרביצי תורה וחסידות.