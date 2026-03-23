לוחמי החשמונאים בלבנון דובר צה"ל

לראשונה מאז הקמתה, לוחמי חטיבת החשמונאים פועלים בשבועות האחרונים בדרום לבנון.

הלוחמים, הפועלים תחת פיקוד עוצבת "ברעם" (300), מבצעים פשיטות ממוקדות במספר מרחבים במסגרת מאמץ ההגנה הקדמי של צה"ל בגזרה הצפונית.

חטיבת החשמונאים, שהוקמה כמענה לציבור החרדי המבקש לשלב שירות קרבי משמעותי עם שמירה על אורח חיים דתי, רשמה כבר פעילות מבצעית ענפה ברצועת עזה, באוגדת יהודה ושומרון ואף בסוריה.

כעת, לראשונה, הם לוקחים חלק פעיל בתמרון ובפשיטות המורכבות בשטח לבנון.

במקביל לפעילות המבצעית בחזית, ציינו בחטיבה אבן דרך נוספת: אתמול (ראשון) נפתח המחזור הראשון של קורס הקצינים החטיבתי, שיתקיים בבסיס ההכשרות של החטיבה. הקורס נועד להצמיח את שדרת הפיקוד הבאה מתוך הלוחמים החרדים שצמחו בשטח.

מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש', התייחס לפעילות ההיסטורית: "חטיבת החשמונאים תמשיך לפעול בגבורה בכל גזרה בה תידרש, במקביל לפעילות המבצעית נמשיך בהכשרת דור העתיד של המפקדים החרדים שימשיכו להוביל את החטיבה קדימה. זוהי אבן דרך נוספת עבור החטיבה שתמשיך לפעול בחזית הלחימה תוך שמירה על אורח החיים החרדי של לוחמיה".

צילום: דובר צה"ל

