שיראל חרל"פ, ממובילי קבוצת המטיילים "חרגבים", השתתף בסיור בצפון השומרון בסוף השבוע והתריע מפני התפתחות ביטחונית מדאיגה באזור.

"צפון השומרון שרובו שטח A זה שטח גדול פי שתיים או שלוש מרצועת עזה. כשאין התיישבות יהודית בא טרור ערבי רצחני", אמר חרל"פ לערוץ 7.

לדבריו, "בשנים האחרונות נוצר בסיס טרור גדול וחזק בצפון השומרון, עד שעכשיו בהובלת השר כץ הצבא פעל ודיכא את גדודי הטרור. אבל עדין הקונספציה נושמת".

עוד הוסיף כי "למרות שגדודי הטרור חוסלו קיים איום אחר ויותר מסוכן למדינה. תחקיר של רגבים שפורסם לאחרונה מראה שכוחות הרש''פ הקימו צבא גדול וחזק שמתכונן לכיבוש הארץ או לפחות רק את איו''ש".

במהלך סיור עם בן ציון אפרסמון ועופר קלרמן ביקר חרל"פ בהיאחזות נח"ל עירית, שפונתה במסגרת הסכמי אוסלו והפכה לשטח A. "בהיאחזות ישבו על הר מיוער, גבוה ובולט מעל העיירה טובאס", סיפר, והוסיף כי "בשנים האחרונות כוחות צבא הרשות הפלסטינית נוהגים להתאמן על כיבוש שטח ממש היכן שהייתה האחזות נח''ל עירית".

עוד סיפר כי "המשכנו בהליכה דרך השטח הגדול שסגור ליהודים עד לחוות שובה ישראל בה פעל יהודה שמואל הי''ד". בסיום הסיור קרא חרל"פ לשינוי מדיניות. "קוראים לממשלה לחזור מייד לתא השטח הזה ולבטל את הסכמי אוסלו. אפשר להתחיל בהאחזות נח''ל עירית שבה עדיין רואים את שירידי ההתיישבות".