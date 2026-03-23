העימות בוועדה ערוץ כנסת

דיון בוועדת החוקה של הכנסת הפך היום (שני) לסוער כאשר חברת הכנסת עדי עזוז (יש עתיד) עוררה סערה ציבורית ופוליטית נרחבת.

עזוז ניסתה לייצר השוואה מקוממת בין ממשלת ישראל לבין מחבלי הנוח'בה של חמאס, והשתמשה במילה "נרצחו" לתיאור הרג שני הילדים הפלסטינים בשבוע שעבר.

הרקע לדברים הוא אירוע שהתרחש בשבוע שעבר, בו כוח מסתערבים שחש מאוים פתח באש לעבר רכב שהאיץ לעברו, כתוצאה מהירי נהרגו בני זוג ושני ילדים קטנים ששהו ברכב.

הסערה החלה כאשר עזוז טענה בוועדה כי לא מדובר בטעות טקטית אלא ב"כוונת מכוון" ובמדיניות של הממשלה. לשאלתו הזועמת של יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, האם היא מאשימה את משטרת ישראל, השיבה עזוז: "כן, אני מאשימה".

היא המשיכה בביקורת חריפה: "לבי על ילד בן שבע עם עיוורון שנהרג ברכב עם אח שלו בן חמש... ואתה וכל חברי ממשלת ישראל לא מסוגלים לעצור ולהגיד 'אנחנו מצטערים, אנחנו נחקור, אבל לבנו עם הילדים שנרצחו'. אי אפשר להגיד את זה?"

היא אף הטיחה האשמות קשות בחברי הממשלה, בטענה שהם נותנים היתר לפגיעה בילדים בטענה שהם היו גדלים והופכים להיות מחבלים. השיא נרשם כשאמרה: "אני באמת שואלת אותך, במה אתם שונים ממחבלי הנוח'בות שקיבלו היתר לרצוח תינוקות יהודים כי הם יגדלו להיות חיילים בצה"ל?".

ח"כ רוטמן הגיב לדברים בכאב ובזעם, תוך שהוא מזכיר את מחיר הטרור הפלסטיני ששולם רק לאחרונה על ידי משפחתו של חבר קרוב, "אני בהלם שבשבוע שבו חברי יהושע שרמן קבר את בנו כתוצאה מאירוע טרור, אתה מוצא לנכון להתייחס לדבר ההפוך", אמר לח"כ סגלוביץ'.

הוא טען כי הביקורת של האופוזיציה מבוססת על נרטיב שקרי: "יש פה עיוות גדול בין רודף לנרדף, בין אויב לאוהב. אגב, הופצו פייקים על ידי אנשים שמוזנים מתעמולת הכזב של אויבנו".