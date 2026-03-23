נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצהיר היום (שני) בראיון לרשת 'פוקס' כי להערכתו איראן מעוניינת בעסקה וכי "ייתכן שזה יקרה במהלך חמשת הימים הקרובים".

ההצהרה מגיעה שעה קלה לאחר שהנשיא הודיע במפתיע על השהיית האיום הצבאי המיידי שהציב רק אתמול.

כזכור, לפני יממה הציב טראמפ אולטימטום דרמטי לטהראן, לפיו עליה לפתוח את מצר הורמוז ללא תנאי בתוך 48 שעות, אחרת "ארצות הברית תפגע ותשמיד את תחנות הכוח שלהם".

כעת, הטון בבית הלבן השתנה מקצה לקצה. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, כתב טראמפ: "אני שמח לדווח כי במהלך היומיים האחרונים התקיימו שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד בין ארה"ב לאיראן בנוגע לפתרון מלא של העוינות בינינו במזרח התיכון".

על בסיס שיחות אלו, הודיע הנשיא כי הנחה את מערכת הביטחון האמריקאית לדחות בחמישה ימים כל תקיפה צבאית מתוכננת נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות.

עם זאת, טראמפ הבהיר כי השהיית התקיפה מותנית "בכפוף להצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים" שצפויים להימשך לאורך כל השבוע הקרוב.

אלא שבזמן שבוושינגטון משדרים אופטימיות זהירה, משרד החוץ האיראני פרסם הודעה רשמית המכחישה קיומן של שיחות ישירות בין המדינות.

באיראן טוענים כי הצהרותיו של טראמפ הן "ניסיון שקוף להפחית את מחירי האנרגיה העולמיים ולהרוויח זמן יקר" לצורך השלמת תוכניותיו הצבאיות.