הלוחמים הצילו תינוק דוברות משטרה

אירוע מטלטל התרחש השבוע במהלך משמרת לילה במעבר, כאשר ערנותם ותגובתם המהירה של לוחמי מג"ב הצילו את חייו של תינוק בן ארבעה חודשים.

האירוע החל כאשר רכב הגיע לעמדת הבידוק, ומתוכו נשמעו צעקות רמות של בני משפחה מבוהלים. קצינת מג"ב ומפקד מחסום ששהו במקום זיהו מיד את המצוקה, רצו לעבר הרכב ומצאו בו תינוק מחוסר הכרה, ללא נשימה, שצבע עורו הפך לכחול.

בני המשפחה, שהיו במצב של לחץ ופאניקה, פינו את הדרך לכוחות שפעלו במקצועיות ובקור רוח. הקצינה והמפקד הוציאו את התינוק מהרכב והחלו מיד בביצוע טפיחות על גבו בחשד לחנק. לאחר שהתינוק החל לחרחר אך טרם חזר לנשימה סדירה, הועבר התינוק לידי חובש הפלוגה.

החובש ביצע פעולות החייאה מתקדמות, תוך שימוש בציוד רפואי ייעודי והסרת בגדיו של התינוק כדי לבצע גירוי פיזי בבית החזה. לאחר רגעים מורטי עצבים, התינוק החל להשתעל, לבכות, וחזר לנשום בכוחות עצמו.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה העניקו לתינוק טיפול רפואי נוסף ופינו אותו להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים.

ממשטרת ישראל נמסר: "לוחמי מג"ב ימשיכו לפעול במקצועיות, בנחישות ובתגובה מהירה לכל אירוע, תוך חתירה בלתי פוסקת להצלת חיים ושמירה על ביטחון הציבור".