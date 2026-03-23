במרכזים לוגיסטיים ובמחסנים מתקדמים, כל עיכוב קטן בתהליך השינוע עלול להשפיע על שרשרת האספקה כולה, לגרום לעומסים ולפגוע ישירות בתפוקה.

במשך שנים, ציוד שינוע נשען על מלגזות דיזל או סוללות עופרת. פתרונות אלו אמנם סיפקו מענה, אך יצרו מגבלות ברורות: זמני טעינה ארוכים, תחזוקה מורכבת, ירידה בביצועים לאורך יום עבודה ותלות בהחלפת סוללות.

המעבר למלגזות ליתיום משנה את כללי המשחק. במקום עבודה שמבוססת על עצירות ותכנון סביב טעינה, מתקבל מודל עבודה רציף, מדויק ויעיל יותר.

יעילות תפעולית נמדדת בתפוקה ולא במפרט

היתרון הגדול של היצור החשמלי בליתיום הוא המשכיות עבודה. מלגזות ליתיום HANGCHA מתוכננות עם התאמה מלאה בין הסוללה, המנוע והבקרים. המשמעות: הפעלת כוח יציב לאורך כל היום, ללא נפילות מתח שמאפיינות סוללות ישנות. חשוב מכך, טעינה מהירה ושימוש במערכות ניהול סוללות חכמות מאפשרים הטענת “בזמן הפסקה" (opportunity charging), כך שניתן להפעיל את המלגזה בכל אחד משלוש המשמרות מבלי להחליף סוללות.

טעינה מהירה וזמינות רציפה

זמן טעינה של מלגזת ליתיום עומד על כשעתיים בלבד, לעומת 8-10 שעות במערכות סוללה עופרת. המשמעות היא קיצור של עד כ- 80% בזמן ההשבתה לצורך טעינה.

הטכנולוגיה מאפשרת עבודה ללא תלות בסוללות גיבוי. בפועל, המלגזה מתחברת לטעינה רק בהפסקות קצרות במהלך היום, כאשר טעינות ביניים מאפשרות עבודה רציפה לאורך 2-3 משמרות.

בניגוד למערכות מסורתיות, אין צורך בהחלפת סוללות או בהקצאת אזור ייעודי לכך, מה שמפשט משמעותית את ניהול הצי.

מבחינה תפעולית, המשמעות ברורה: טעינות קצרות בזמן הפסקות העובדים, לצד עבודה רציפה לאורך היום, ללא פגיעה בקצב או ביעילות.

בנוסף, טכנולוגיית הליתיום של HANGCHA מותאמת גם לעבודה בטמפרטורות נמוכות, כך שניתן להפעיל את המלגזה גם בסביבות קירור או בטמפרטורות סביב האפס, תוך שמירה על ביצועים יציבים.

עלות תפעול נמוכה ותחזוקה

מלגזת ליתיום מפחיתה עלויות תפעול בצורה משמעותית. ראשית, אין צורך בתחזוקה שוטפת של הסוללה, אין צורך בהוספת מים, ניקוי או בדיקות חומצה, פעולות שבמערכות מסורתיות גם גוזלות זמן וגם עלולות להוות סיכון בטיחותי לעובדים.

מערכת ניהול הסוללה (BMS) במלגזות HANGCHA מפקחת באופן רציף על תהליכי הטעינה והפריקה, מונעת טעינת יתר או פריקה עמוקה, ובמקרה הצורך מנתקת את המערכת באופן אוטומטי לשמירה על חיי הסוללה.

בנוסף, צריכת האנרגיה נמוכה יותר בהשוואה למלגזות דיזל או מערכות ישנות, מה שמוביל לחיסכון ישיר בעלויות החשמל ולעלות נמוכה יותר לכל שעת עבודה.

נתונים ממחקרי מקרה מחזקים את התמונה הזו. בחברה קנדית שעברה לשימוש במערך מלגזות ליתיום HANGCHA נרשמו חיסכון שנתי של כ-37,000 דולר בעלויות חשמל וכ- 45,000 דולר בתחזוקת הצי.

על פי הערכות תפעוליות, מערכות ליתיום מאפשרות החזר השקעה מהיר יותר, בין היתר בזכות אורך חיי סוללה גבוה, עם שמירה על מעל 80% קיבולת גם לאחר כ-4,000 מחזורי טעינה.

בסופו של דבר, כאשר בוחנים את העלות הכוללת לאורך זמן (TCO), מתקבלת תמונה ברורה: למרות עלות רכישה ראשונית גבוהה יותר, החיסכון בתחזוקה, בזמן עבודה ובאנרגיה מוביל לעלות כוללת נמוכה משמעותית בהשוואה לפתרונות מבוססי סוללות עופרת.

לסיכום

השקעה במלגזת ליתיום HANGCHA מהווה מהלך תפעולי שמפחית עומסים וחיכוכים בתהליכי העבודה ומשפר את הרווחיות לאורך זמן.

השילוב בין עבודה רציפה, תפוקה גבוהה יותר וניהול עלויות מדויק מתורגם להחזר השקעה מהיר ולשיפור בתוצאות התפעוליות.

מנהלי לוגיסטיקה ותפעול בישראל נהנים מגישה לטכנולוגיה מתקדמת, הכוללת טעינה מהירה (כ 2-3 שעות), אורך חיים גבוה של הסוללה עם למעלה מ-4,000 מחזורי טעינה ושמירה על כ-80% מהקיבולת, לצד דרישות תחזוקה מינימליות.

בעת בחירת המלגזה, מומלץ להתאים את הדגם לצרכים בפועל, למשל, מלגזה צרה לעבודה במעברים מוגבלים או דגם חזק יותר לעבודה בשטח פתוח ובעומסים גבוהים. בנוסף, חשוב להיעזר ביבואן מוסמך לצורך הדרכה, שירות ותמיכה טכנית שוטפת.

בטווח הארוך, היתרונות ברורים: מהירות עבודה גבוהה יותר, יעילות אנרגטית משופרת ועלות כוללת נמוכה יותר, כל אלה תורמים ליתרון תחרותי משמעותי בסביבה לוגיסטית תובענית.