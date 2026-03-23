אלא שלצד המציאות המורכבת הזו, חוק חדלות פירעון בישראל נועד לאפשר לחייבים מסלול של שיקום כלכלי ויציאה מהירה מהחובות. עו"ד יצחק בוחניק המתמחה בתחום חדלות הפירעון, מסביר כי רבים מלקוחותיו מגיעים למשרדו בנקודה שבה נדמה שכל האפשרויות מוצו.

"ראיתי חייבים שהחיים הכלכליים שלהם היו משותקים לחלוטין", הוא אומר. "דרך הליך חדלות הפירעון הם הצליחו לחזור להתנהלות כלכלית סבירה. זוהי מהות ואחת מהתכליות המרכזיות של החוק. החוק מאפשר לאדם לפתוח דף חדש ובסיומו לקבל הפטר מרוב חובותיו. כמובן שכל מקרה הוא לגופו ובהתאם לנסיבותיו. על-כן חשוב להיוועץ עם עו"ד".

"הבנתי שאני יכול לחולל שינוי"

הדרך לעיסוק משרדו בתחום חדלות הפירעון לא הייתה מתוכננת מראש. בתחילת דרכו המקצועית, עו"ד יצחק בוחניק עבד במשרד שעסק בליטיגציה מסחרית לצד תיקי חדלות פירעון, כאשר תחום ההתמחות המרכזי שיועד לו היה דווקא הליטיגציה.

עם הזמן נחשף יותר ויותר לתיקים של חייבים שנקלעו למשברים כלכליים מורכבים: "האמת היא שבתחילה לא חשבתי שאעסוק בתחום. עם הזמן, וככל שנחשפתי לתיקים, הבנתי עד כמה אדם שבקיא בתחום יכול לחולל שינוי אמיתי בחייהם של אנשים. הבנתי די מהר מה הייעוד שאני מבקש לעצמי", הוא מספר ומסכם: "הליך חדלות פירעון איננו רק הליך משפטי טכני אלא תהליך שמטרתו לאפשר לאדם לחזור למסלול חיים כלכלי תקין. זה עולם ומלואו".

הליך טיפול משפטי הוליסטי לעסקים

רבים מן מתיקי חדלות הפירעון אינם נוגעים רק לאדם הפרטי, אלא גם לעסק שבבעלותו. לעיתים קרובות ההסתבכות הכלכלית מתחילה בפעילות עסקית שנקלעה לקשיים ובהמשך משפיעה על מצבו האישי של בעל העסק.

"המקרים היותר נפוצים הם שההסתבכות הכלכלית של החייב כרוכה בהסתבכות כלכלית של חברה או עסק שבבעלותו", הוא אומר. לדבריו, כאשר אלו הם פני הדברים, הטיפול המשפטי הופך למורכב יותר ודורש התייחסות לשני מישורים במקביל:

"הטיפול המשפטי במקרים מסוג זה הוא הוליסטי. עלינו לפעול גם מול החייב עצמו וגם מול החברה שבבעלותו. זה מחייב בניית אסטרטגיה משפטית כפולה שתטפל בכל מרכיבי המשבר הכלכלי".

בין אם מדובר באדם פרטי שכיר או בבעל עסק הפונים לקבלת ייעוץ משפטי בעקבות חובות, השלב הראשון הוא להבין את התמונה הכלכלית המלאה. הבדיקה הראשונית מתמקדת במצבת החובות והנכסים של החייב:

"דרך הנתונים הללו אפשר להבין מהו המסלול המשפטי הנכון עבור החייב. חוק חדלות פירעון מאפשר מספר מסלולים. לצד ההליך הקלאסי של חדלות פירעון, קיימת גם אפשרות להביא להסדר חוב לאישור הנושים. במקרים רבים העדיפות הראשונה תהיה דווקא להסדר נושים, משום שהוא הליך מהיר ויעיל יותר עם פחות סנקציות הכרוכות בהליך חדלות פירעון עם זאת, זה לא אפשרי בכל מצב וחשוב לבחון את הדברים לעומקם. כמו כן, קיימת אפשרות לחתור להגיע להסדר פרטני "שקט" עם הנושים מחוץ לכותלי בית המשפט. כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו.אני עורך עבור כל לקוח ולקוחה שמגיעים אל משרדי בדיקה מקיפה ופרטנית של הנסיבות".

משרד עורכי דין חדלות פירעון יצחק בוחניק ניסיון משפטי משני צידי המתרס

לאורך השנים צבר המשרד ניסיון גם בעבודה מטעם נאמנים בהליכי חדלות פירעון, אלמנט המעניק יתרון משמעותי בייצוג חייבים.

"כאשר עובדים גם מהצד של הנאמן, מבינים טוב יותר איך הוא רואה את ההליך ומהן הנקודות החשובות עבורו. אני יודע על מה לשים את תשומת הלב בייצוג חייבים, איך להציג את הדברים כך שהנאמן יוכל לסייע לקדם את ההליך עד לקבלת ההפטר".

לעיתים מגיעים אל המשרד חייבים עם תיקים שנראים בתחילה מורכבים במיוחד. עו"ד יצחק בוחניק מבקש להדגיש שגם עבורם ניתן למצוא פתרון משפטי.

"היה לי מקרה בו חייב צבר חובות, חלקם נוצרו בין היתר כתוצאה מהימורים. מצב כזה עלול להעלות סימני שאלה בנוגע לתום הלב של החייב ולחסום לחלוטין את האפשרות שלו להיכנס להליך חדלות פירעון. יכולנו לוותר מראש; במקום זאת, בנינו אסטרטגיה שהתמקדה בהצגת התמונה המלאה", הוא מספר.

"במסגרת הטיפול בתיק פורטו נסיבות חייו שהובילו לקריסה הכלכלית, ההימורים הוצגו כמשחקי ניחוש המוצעים כדין לציבור הרחב (לצד הפסקה מוחלטת שלהם) ותוך שיתוף פעולה מלא מצד החייב אל מול הנושים. בסופו של דבר הצלחנו לשכנע את הממונה לאפשר פתיחת הליך, לבטל את העיקולים ולהכניס את הלקוח למסלול חדלות פירעון. זה ממחיש עד כמה חשיבה משפטית יכולה לשנות גם תיקים שנראים אבודים מראש".

האם ניתן להגיש בקשה לחדלות פירעון לבד?

ישנם השוקלים להגיש בקשה לחדלות פירעון באופן עצמאי, לדברי עו"ד יצחק בוחניק מדובר בצעד שעלול להוביל לטעויות משמעותיות.

"לנסות להתמודד לבד עם הליך חדלות פירעון זה קצת כמו לנסות לטפל בבעיה רפואית מורכבת בלי ליווי של רופא", הוא אומר. לדבריו, חוק חדלות פירעון והתקנות שנקבעו מכוחו הם מורכבים ומסועפים, ואדם שאינו בקיא בתחום מתקשה להתמצא בהם.

הפער בין הגשה באופן עצמאי לבין ליווי משפטי מקצועי, מתבטא בעיקר בפן האסטרטגי: בחירת ההליך הנכון, הצגת הנתונים הכלכליים בצורה מדויקת והתנהלות נכונה מול הנאמן והנושים לאורך הדרך.

"ובכלל אני אומר, מי שמתכוון לפתוח הליך חדלות פירעון צריך להגיע עם תמונה כלכלית מלאה ככל האפשר. זה כולל לעתים מסמכים שאנשים אינם מעלים על דעתם באופן עצמאי".

בין המסמכים המרכזיים שחשוב להכין, ניתן למנות: פירוט מלא של החובות ורשימת הנושים, תלושי שכר או נתוני הכנסות מכל מקור, דפי חשבון בנק וכרטיסי אשראי וכן פירוט הוצאות חודשיות קבועות. בנוסף יש להציג מידע על נכסים כגון דירה, רכב, קרנות או קופות גמל, וכן מסמכים חריגים מהשנים האחרונות דוגמת מתנות, העברות כספים או הלוואות לבני משפחה.

שלושת העקרונות שמנחים כל תיק חדלות פירעון

ישנם שלושה עקרונות מרכזיים שמנחים את המשרד בכל תיק חדלות פירעון.

הראשון הוא בניית אסטרטגיה נכונה כבר בתחילת הדרך. "לא כל מקרה מתאים אוטומטית לחדלות פירעון, וגם בתוך ההליך עצמו יש דרכים שונות לפעול".

העיקרון השני הוא שקיפות ודיוק. "ההליך כולו מבוסס על אמון. לכן הצגת נתונים מלאה ומדויקת היא קריטית להצלחתנו".

העיקרון השלישי הוא ליווי אישי וזמינות. "זה לא רק עניין משפטי. זה עניין אנושי. יש כאן המון רגש ומתח נפשי. מאחורי כל תיק עומד אדם שנמצא במצב מורכב, ועורך דין יודע להשאיר את הלקוח עם הרגליים על הקרקע, להרגיע, לשקף את הדברים כפי שהם ולאפשר ללקוח להבין את ההליך ואת המשמעות של כל שלב בדרך".

מגיעה לכם הזדמנות שנייה

תחום חדלות הפירעון עבר שינוי משמעותי בשנים האחרונות עם חקיקת החוק החדש. כיום קיימת מגמה ברורה של מעבר מתפיסה עונשית לתפיסה שיקומית.

"המערכת מכירה בכך שמדובר, על-פי-רוב, באנשים שנקלעו לקושי אמיתי בתום לב ולא בעבריינים כלכליים. מצד אחד, ההליכים נוטים להיות יעילים ומהירים יותר כאשר יש שיתוף פעולה מלא מצד החייב. מצד שני, הדרישות לשקיפות ולהתנהלות אחראית עלו באופן משמעותי.

עו"ד יצחק בוחניק מסכם ואומר: "הרבה אנשים מתמקדים בעצם פתיחת ההליך, כאילו והיה מדובר בפן ביורוקרטי ותו לא. אסור להחמיץ את נקודת הפתיחה הזו. אלה הן הבחירות שנעשות בתחילת הדרך; מה מדווחים, איך מציגים נתונים ואיזה מסלול בוחרים, שמשפיעות על כל התיק".

