מטח רקטות ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר קריית שמונה היום (שני) הוביל לפציעות ולנזק ברחבי העיר. אחת הרקטות נפלה בסמוך לאוטובוס שנהגו נפצע באורח קשה.

חובשים ופראמדיקים של מד"א טיפלו בשני פצועים בשתי זירות הנפילה בעיר. פצוע כבן 50 שנפגע קשה מרסיסים בפניו פונה במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה.

גבר כבן 80 נפגע באורח קל פונה לבית החולים זיו בצפת.

זירת הנפילה בקרית שמונה צילום: דוברות מד"א; סטילס: דוברות המשטרה

חובש רפואת חירום במד"א תייסיר סובח סיפר: "הגענו לפצוע כבן 50 שנפגע בראשו כתוצאה מרסיס של טיל, בעת ששהה סמוך לאוטובוס".

הוא הוסיף: "הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים, ואנחנו ממשיכים לוודא שאין פצועים נוספים באיזור. בהישמע אזעקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחב מוגן, זה מציל חיים".

צה"ל פרסם הודעה חריגה לתושבי אזור קו העימות בגליל ובצפון הגולן וביקש מהם להישאר סמוך למרחבים המוגנים מחשש להתגברות הירי מלבנון בשעות הקרובות.

"יש לצמצם תנועות במרחב ולהימנע מהתקהלויות. בעת קבלת ההתרעה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו עד להודעה מפורשת מפיקוד העורף", נמסר מטעם דובר צה"ל. שעה קלה אחר כך ביטל הצבא את ההנחייה.