שיני הבינה, ארבע השיניים האחרונות שצומחות בפה, בדרך כלל בין גיל 17 ל-25, הן מקור לא מועט של כאב ותסכול. לא כולם צריכים לעקור אותן, אבל אצל חלק גדול מהאוכלוסייה אין מספיק מקום בלסת עבורן, מה שגורם לנטייה, לדחיפת שיניים שכנות, לזיהומים חוזרים ולכאבים.

אם רופא השיניים שלכם הציע עקירה ואתם לא בטוחים מה מחכה לכם - המדריך הזה יסביר מתי עקירת שן בינה הכרחית, איך התהליך מתבצע, מה ההבדל בין עקירה פשוטה לכירורגית, ומה עושים כדי להתאושש בצורה הטובה ביותר.

כאב אחרי עקירת שן - מה נורמלי ומה מחייב פנייה לרופא?

כאב אחרי עקירת שן הוא חלק צפוי ונורמלי מתהליך הריפוי - אבל חשוב להבין מה בטווח הנורמלי ומה מהווה סימן אזהרה. בשעות הראשונות לאחר העקירה יש לצפות לכאב מתון עד בינוני, נפיחות ולעיתים מעט דימום. כאב שמתחזק עם הזמן, שמופיע לאחר שכבר שכך, הוא סימן לתופעה הנקראת "מיטה יבשה" - מצב שנוצר כאשר קריש הדם בחלל העקירה נשמט לפני שהרקמה התחדשה. זוהי הסיבה הנפוצה ביותר לכאב אינטנסיבי ימים אחרי העקירה, והיא דורשת טיפול רפואי ולא רק משככי כאב ביתיים.

נפיחות חזקה שאינה שוככת אחרי יומיים-שלושה, חום מעל 38 מעלות, הפרשה מוגלתית מהאזור, או קושי לפתוח את הפה - כל אלה דורשים פנייה מיידית לרופא. ברוב המקרים, התאוששות תקינה מאופיינת בשיפור הדרגתי ועקבי מיום ליום - וכל יום שעובר אמור להרגיש טוב יותר מקודמו, לא גרוע יותר.

עקירה כירורגית תחת הרדמה - מתי זה הכרחי?

לא כל עקירת שן בינה היא עקירה פשוטה. עקירה כירורגית תחת הרדמה נדרשת כאשר השן נטויה, טמונה בתוך העצם, שבורה, או כאשר שורשיה מסובכים. בניגוד לעקירה פשוטה שמתבצעת בהרדמה מקומית ונמשכת כמה דקות, עקירה כירורגית כוללת חיתוך של החניכייה, הסרת עצם שחוסמת את השן ולעיתים חיתוך השן לחלקים - כדי להוציא אותה בצורה מבוקרת ובטוחה. לאחר הוצאת השן, התפרים נסגרים ומסייעים לריפוי מהיר של הרקמה.

עקירה כירורגית נמשכת בין עשרים דקות לשעה ודורשת ריפוי ממושך יותר. חלק מהמטופלים בוחרים לבצע אותה תחת סדציה - מה שהופך את החוויה לנוחה הרבה יותר, במיוחד לחרדים מטיפולים דנטליים. חשוב להגיע עם מלווה ולא לנהוג ביום שבו מקבלים סדציה - ההשפעה של חומרי ההרגעה יכולה להימשך שעות לאחר סיום הטיפול.

עלות עקירת שן בינה - מה המחירים בישראל?

עלות עקירת שן בינה בישראל משתנה בהתאם למורכבות הטיפול. עקירה פשוטה בקופת חולים נמצאת בדרך כלל בסל הבריאות ולא כרוכה בתשלום משמעותי. עקירה כירורגית פרטית עולה בדרך כלל בין 600 ל-1,500 שקל לשן - תלוי במורכבות ובמנתח. אם בוחרים בסדציה, יש להוסיף עלות נוספת של 500 עד 1,500 שקל תלוי בסוג ההרדמה.

חשוב לשאול בדיוק מה כלול במחיר לפני הניתוח: האם כלולים התפרים? המעקב לאחר? תרופות? מרפאה שקופה לגבי עלויות היא מרפאה שאפשר לסמוך עליה. כדאי גם לבדוק אם ביטוח הבריאות הפרטי שיש לכם מכסה חלק מהטיפול - במקרים רבים ניתן לקבל החזר משמעותי שמפחית את העלות הסופית.

טיפול אחרי עקירה - המדריך המעשי לימים הראשונים

עקירת שן בינה מצריכה התנהלות נכונה בימים שלאחריה כדי להבטיח ריפוי תקין ומהיר. ביום הראשון: הנחו גזה לחוצה על אזור העקירה לעשרים דקות, הימנעו מלשתות עם קש, אכלו מזון רך וקר, והימנעו מעישון לחלוטין.

בימים שלאחר מכן: שטפו בעדינות עם מי מלח פושרים לאחר ארוחות, המשיכו לצחצח שיניים אך הימנעו מהאזור הפצוע, הימנעו ממזון קשה, חריף או חם עד להחלמה מלאה. שינה עם הראש מורם מעט בלילות הראשונים מפחיתה נפיחות ומשפרת את תחושת הנוחות.

עקירה כירורגית דורשת לרוב גם אנטיביוטיקה ומשככי כאב מרשם - ודאו שיש לכם את כל התרופות לפני שיוצאים מהמרפאה. רוב האנשים חוזרים לתפקוד מלא תוך שלושה עד שבעה ימים, תלוי במורכבות העקירה ובאיך מטפלים בעצמם.

לסיכום, עקירת שן בינה היא אחד הטיפולים הנפוצים ביותר בדנטיסטריה - ועם הכנה נכונה וטיפול נכון לאחריה, רוב האנשים מתאוששים ממנה מהר ובלי סיבוכים. אל תדחו עקירה שהרופא המליץ עליה - שן בינה שאינה נעקרת בזמן עלולה לגרום נזק לשיניים שכנות, לזיהומים חוזרים ולסיבוכים שיקשו משמעותית על הטיפול בהמשך. הטיפול המוקדם הוא תמיד הפשוט, המהיר והזול יותר.