שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' התייחס למלחמה בישיבת סיעתו בכנסת ואמר כי הגבול בלבנון צריך להשתנות.

"מדינת ישראל וצה"ל, בשיתוף פעולה עם שותפינו האמריקאים ממשיכים בכתישת האויב. למלחמה יש מחירים, אך בכל יום של לחימה אנחנו מסכלים, משמידים, ומחלישים את ציר הרשע עד להפלתו בעז"ה. כל יום של לחימה מבטיח לנו שנים של ביטחון", פתח סמוטריץ'.

הוא ציין כי "גם בלבנון צה"ל ממשיך להתקדם, מרחיב את אזור החיץ ומספק הגנה לתושבי הצפון. גם בחזית הזאת, לצד ההישגים הגדולים יש גם מחירים. גם לעסקים, גם הפרה שוב של שגרת החיים, ולצערנו גם מחירים בנפגעים, ביניהם גם בניה הבן שלי שב"ה ניצל בנס ומתאושש".

לדבריו "בשבוע שעבר הייתי בצפון בפגישה עם ראשי רשויות קו העימות אמרתי להם: 'בכל פעם שיש בום של ירי תזכרו, יחד עם הקושי, שזה התותחים והמטוסים שלנו שמכים באויב ומבטיחים את הבטחון בצפון לשנים רבות'. ביקרתי גם בעסקים ואצל החקלאים הגיבורים על הגבול ואמרתי להם: בפעם הקודמת נאלצנו לפנות אתכם, היום אנחנו מפנים את תושבי דרום לבנון. אנחנו משקמים ומפתחים את יישובי הצפון שלנו, ומחריבים את כפרי הטרור בלבנון".

שר האוצר הצהיר כי "המערכה הנוכחית בלבנון חייבת להסתיים בשינוי מצב יסודי: הליטני חייב להיות הגבול החדש שלנו עם מדינת לבנון, כמו הקו הצהוב בעזה וכמו החיץ וכתר החרמון בסוריה. אסור לנו לחזור למציאות של ה-6.10 שבה האויב נמצא על הגדרות שלנו. נרחיק אותו, בכל החזיתות וניצור רצועות ביטחון סטריליות שיחצצו בין האויב לבין התושבים שלנו".

סמוטריץ' התייחס גם לטיפול בנושאים הכלכליים בזמן המלחמה. "המלחמה מאתגרת גם את הכלכלה, ואת שוק התעסוקה והעסקים. כפי שאמרתי מהרגע הראשון מדינת ישראל תיתן רשת ביטחון לכולם, בדיוק כפי שעשינו בתחילת חרבות ברזל, בחיצי הצפון ובעם כלביא. רשת הביטחון לא מפצה במאה אחוז אבל תאפשר לכולם לעבור ביחד את התקופה המאתגרת עם 'ראש מעל המים' ולהמשיך לצמוח ביום שאחרי המלחמה. עשינו את זה בעבר וזה עובד. אנחנו עובדים קשה ומסביב לשעון ביחד עם ביטוח לאומי כדי להבטיח שכל העובדים יקבלו את הכסף עוד לפני החג".

"הבוקר קיבלתי את דו"ח בנק ישראל מהנגיד פרופסור אמיר ירון. המספרים לא משקרים: למרות שנתיים וחצי של מלחמה ארוכה ויקרה הכלכלה הישראלית מכה את כל התחזיות. השקל מתחזק, הבורסה שוברת שיאים, והאינפלציה נבלמת. אני אומר לכל העולם: אם זה מה שקורה תוך כדי המלחמה תחשבו מה יקרה פה אחרי המלחמה. תשקיעו עכשיו במדינת ישראל, אין השקעה טובה מזו", הדגיש השר.

"אני שמח שלמרות המלחמה, שדחתה חלק מהתוכניות שלנו, הצלחנו להביא תקציב אחראי וטוב שלצד השקעה גדולה בביטחון ורשת ביטחון לעסקים ולעובדים, כולל גם הורדת מיסים למילואימניקים, למעמד הביניים ולעולים ורפורמה מבנית שתייצר סוף סוף תחרות בשוק הבנקאות וצפויה לחסוך לכל משפחה אלפי שקלים בשנה. אנחנו מנצחים בחזית, אנחנו מנצחים בעורף ואנחנו מנצחים בעז"ה גם בכלכלה", סיכם.

השר סמוטריץ' במסר תנחומים לשרה סטרוק צילום: ערוץ 7

את הישיבה פתח שר האוצר בהבעת תנחומים לשרה אורית סטרוק שבתה שושנה ז"ל נפטרה. "מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב לחברתנו השרה אורית סטרוק על פטירתה בנסיבות טראגיות של בתה. אורית, כמי שמכירים ומוקירים את פועלך שנים רבות, אנחנו איתך ואיתכם ברגעים הקשים האלה ומתפללים לריבונו של עולם שייתן לכם כוחות להמשיך בעשייה הגדולה שלכם למען ארץ ישראל ועם ישראל - על פי תורת ישראל".