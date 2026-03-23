חברת סמארט שוּטר, המפתחת מערכות בקרת ירי מתקדמות לנשק קל, מדווחת על חוזה חדש ומשמעותי עם משרד ההגנה האמריקאי.

במסגרת העסקה, תספק החברה מערכות מסוג SMASH 3000SA ושירותים נלווים בהיקף של כ-2.4 מיליון דולר.

ההסכם נחתם מול כוח המשימה המאוחד JIATF-401, גוף הרכש החדש של משרד ההגנה האמריקאי להתמודדות עם איומי רחפנים. החוזה כולל אופציות לרכש נוסף של חלפים, הדרכות ומערכות בהיקף מצטבר של כ-2.3 מיליון דולר נוספים, כאשר האספקה צפויה להתבצע במהלך הרבעון השני של שנת 2026.

מערכת ה-SMASH 3000SA היא מערכת קלת משקל המותקנת על גבי נשק אישי. היא מבוססת על טכנולוגיית עיבוד תמונה ובינה מלאכותית, הנועלת על המטרה ומאפשרת את שחרור הכדור רק ברגע שבו מובטחת פגיעה בוודאות גבוהה. המערכת הוכחה מבצעית ביכולתה להשמיד רחפנים קטנים ומטרות דינמיות, ובכך היא משפרת משמעותית את שרידות הלוחם בשטח.

מיכל מור, מייסדת ומנכ"לית סמארט שוטר: "חתימת ההסכם היא צעד נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה שלנו בשוק האמריקאי. אנו מזהים ביקוש גובר לפתרונות מדויקים ברמת הלוחם להתמודדות עם איום הרחפנים ונמשיך לחזק את מעמדנו כשחקן מוביל בתחום".

הודעה זו מגיעה זמן קצר לאחר שהחברה השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה (IPO) בבורסה בתל אביב, במסגרתה גייסה כ-200 מיליון שקל לפי שווי שוק של כ-900 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מיועדת להמשך פיתוח טכנולוגי והרחבת הפעילות בשווקים הבינלאומיים.