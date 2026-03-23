שב"כ והמשטרה סיכלו כוונה לפיגוע טרור ופגיעה בשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

על פי הצהרת התובע, החשוד, תושב מזרח ירושלים בן 20, יצר קשר באמצעות הרשתות החברתיות עם דמות בתימן, שעודדה אותו לבצע פיגועי טרור, כולל פגיעה בשר.

השניים עודדו זה את זו לבצע פיגועי טרור ולהפוך לשהידים: "כמוני כמוך, ואללה, בכל רגע אני מתגעגע לחברים שלי, בחיי אני מנצל כל הזדמנות שמתאפשרת לי להתעמת עם הכיבוש, מי ייתן ואמות מות קדושים".

החשוד לא הסתפק בהתכתבויות אלו, וקיים קשר גם עם פעיל טרור בטורקיה. מעצרו של החשוד הוארך לצורך הגשת כתב אישום.

עם סיום פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ, איום בביצוע מעשה טרור וקשר למעשה טרור, הוגשה אתמול בבית המשפט הצהרת תובע על ידי הפרקליטות, ומעצרו של החשוד הוארך לצורך הגשת כתב אישום.

השר לביטחון לאומי הגיב "אני מבקש להודות לכוחות הביטחון - לשב"כ, למשטרת ישראל ולכל הגורמים שפעלו בנחישות ובמקצועיות וסיכלו את ניסיון הפגיעה בי. זו בפעם השביעית שניסו לחסל אותי ללא הצלחה ברוך השם. אני אומר בצורה ברורה: לא ירתיעו אותי ולא יפחידו אותי - לא גורמים מבית ולא גורמים מחוץ. אמשיך להוביל מדיניות נחושה ובלתי מתפשרת למען ביטחון אזרחי ישראל - בנגב, בגליל ובירושלים.

לא במקרה ראינו תוצאה היסטורית של הרמדאן השקט ביותר מאז שנת 2013 - זו תוצאה של מדיניות, של משילות ושל גב ללוחמים בשטח. נמשיך לפעול בעוצמה, באחריות ובנחישות", דברי בן גביר.