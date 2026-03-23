בעקבות הפגיעה הישירה בערד נועד הבוקר (שני) הרב נחמיה אלתר, בנו הגדול של האדמו"ר מגור, עם מתנדבי 'הצלה' שחוו מראות קשים בחילוץ הפצועים במוצאי השבת בעיר.

המפגש התקיים במסגרת אירוע חוסן שנערך למתנדבים שטיפלו בזירה, כאשר עבור חלקם, בעיקר המתנדבים החדשים בסניף ערד שנפתח רק בשבוע שעבר, הייתה זו התמודדות ראשונה עם אירוע מורכב ורב-נפגעים.

הרב אלתר הגיע למפגש כדי לחזק את רוחם של המתנדבים לאחר האירוע הקשה. הוא הקשיב לעדויות מהשטח ונשא דברי חיזוק ואמונה למתנדבים, שחלקם התמודדו עם אירוע טראומטי בפעם הראשונה בחייהם.

במפגש השתתפו כלל המתנדבים שטיפלו באירוע, לצד צוותי חוסן מקצועיים של מד"א. במהלך השיח שוחזרו הדקות הראשונות בזירה ושלבי הפינוי, תוך התמקדות בקושי הייחודי שאפיין את האירוע - האפשרות שכל מתנדב ייתקל בזירה בידידים קרובים או בבני משפחה.

במהלך המפגש נשמעו עדויות מזעזעות מהשטח. המתנדב יצחק שטרויסברג סיפר על חילוץ ארבעה ילדים בני משפחה אחת מתוך ההריסות.

המתנדב יוסף גילברט, שעזב באמצע שמחת הבר מצווה לבנו והגיב לאירוע, תיאר את המורכבות שהשתלטה על הזירה. יוסי טאומן תיאר את הקושי והלבטים כנהג אמבולנס הראשון שפינה פצועים מהזירה לבית החולים סורוקה.

יו"ר הצלה הרב אשר שלומוביץ סיפר לבן האדמו"ר כי "המתנדבים שלנו הוכיחו פעם נוספת שמסירות נפש להצלת חיים אינה תלויה בוותק. גם מי שנכנס לראשונה לזירה מורכבת כזו פעל בקור רוח, באחריות ובמקצועיות מרשימה".