עשרות בני אדם ליוו היום (שני) למנוחות את עופר מושקוביץ ז"ל שנהרג מאש צה"ל במשגב עם. הלוויה התקיימה בפורום מצומצם בשל הגבלות פיקוד העורף.

בתו ספדה לו "אבא אני כל כך אוהבת אותך וגם אם לא הראיתי את זה יותר מדי אני מעריצה אותך. אני לא

אחיו, רון, נפרד ממנו "הוא שיחק עם הגורל. ‫‫במלחמת לבנון השנייה, ‫אני מתקשר אליו מלונדון ואומר - 'מה העניינים, איפה אתה?' ‫הוא עונה 'עצור, עצור רגע, ‫יורים עליי, כן?' ‫ככה, בנון-שלנטיות. אחרי ‫עשר דקות הוא התקשר וסיפר שירו עליו RPG, ‫כאילו זה לא נוגע לו". ‫

האח הוסיף "עופר היה פרפורמר גדול מהחיים, ‫כי כל החיים של עופר, ‫זו הייתה הופעה אחת. ‫הוא תמיד ראה את עצמו בהופעה, סטנדאפ והומור, ‫לא מלודרמה".

"ביום חמישי האחרון התקיימה ברית מילה לנכד השני שלו. הפלתם עליי את תפקיד הסנדק, ‫והוא בא אליי האחרון, ‫שאני אברך אותו. ‫ומה הוא ביקש? בריאות. ‫ואני ביקשתי להוסיף אריכות חיים, ‫ונכשלתי, עופר, נכשלתי. ‫לא הצלחתי להשאיר אותך בחיים".