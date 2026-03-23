האם כרים חאן, התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, יצליח לחמוק מכתב אישום בגין הטרדה מינית?

צוות של שלושה שופטים שמונו על ידי ראשי בית הדין הפלילי הבינלאומי על מנת לבדוק את הטענות נגד חאן, הגישו דו"ח בו הם טוענים כי "לא נמצאה הוכחה להתנהגות לא הולמת" מצידו של חאן.

בדו"ח בן 85 העמודים בדקו שלושת השופטים את העדויות שהוגשו נגד חאן מצד נשים שטוענות כי הטריד אותן מינית, והאם הן "עומדות מעל לכל ספק סביר", שיאפשר הגשת כתב אישום נגדו.

השופטים קבעו בדו"ח כי "הפאנל סבור פה אחד כי הממצאים העובדתיים של משרד שירותי הפיקוח הפנימיים של האו"ם אינם מבססים התנהגות בלתי הולמת או הפרת חובה במסגרת הרלוונטית".

כעת צפוי הגוף המנהל של בית הדין הפלילי הבינלאומי להתכנס על מנת לדון בדו"ח שהגישו שלושת השופטים, ולקבוע האם להמשיך בחקירה נגד חאן או לסגור את התיק. הדו"ח של השופטים הוא הערכה של חקירת האו"ם בנושא חאן, והאם החקירה התנהלה כמקובל, ואינה מפריכה את החשדות נגדו מבחינה משפטית.

עורכי הדין של חאן מתכוונים לטעון כי "עצת הפאנל מהווה זיכוי. מדובר בממצא משפטי מכריע ומנומק בקפידה", בעוד בקרב המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי הדעות חלוקות האם להמשיך בחקירה נגד חאן. כזכור, חאן הוא התובע שדרש להוציא צווי מעצר בינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו, ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.