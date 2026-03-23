הייעוץ המשפטי לכנסת הגיש היום (שני) לבית המשפט העליון תגובה חריפה במסגרת העתירה של יש עתיד נגד העברת תקציבים לחינוך החרדי, ובה טען כי משרד האוצר העביר כספים ללא אישור הכנסת והסתיר זאת מחברי הוועדה.

התגובה מגדירה את הפרקטיקה כ"בלתי חוקית" ו"בלתי מקובלת כלל ועיקר".

עורך הדין פנחס גורט, המייצג את הייעוץ המשפטי לכנסת, כתב בתגובה: "נקדים אחרית לראשית ונציין כי לעמדת הכנסת, אין כל מקום להסכין עם שיטת העבודה שפנו לכנסת בבקשה לביצוע העברה תקציבית רק לאחר שמרבית הכספים הכלולים בה כבר חולקו בפועל. דרך התנהלות זו אינה חוקית, ומיותר לציין כי אינה מקובלת על הכנסת כלל ועיקר".

גורט הוסיף: "מעבר לכך, חומרה יתרה רואה הכנסת בכך שעובדה בסיסית ויסודית זו לא שוקפה לה במסגרת הפנייה ואף לא בדיונים שקיימה ועדת הכספים לגביה, כך שחברי הכנסת כלל לא היו מודעים לה בעת שקיבלו הכרעתם בעניין הפנייה".

על פי התגובה, גם לאחר שהיועצת המשפטית לכנסת פנתה מספר פעמים ליועץ המשפטי למשרד האוצר מיד לאחר הדיון, נמנעו נציגי הממשלה מלמסור פרטים נוספים. רק ביום חמישי האחרון שלח היועץ המשפטי למשרד האוצר מכתב טכני ולקוני שאינו כולל מענה לגופו של עניין.

הכנסת דוחה את טענת משרד האוצר כי חברי הוועדה הבינו שמדובר בכסף שכבר חולק. לפי התגובה, האמירות שנאמרו בדיון היו סתומות ודו-משמעיות, ולא ניתן היה להסיק מהן מסקנה כזו. הכנסת גם דוחה את הטענה כי מדובר בפרקטיקה מקובלת, ומציינת כי לא הוצגו לכך נתונים.

הייעוץ המשפטי של הכנסת חזר על הטענה כי היועצת המשפטית לוועדת הכספים, וכמוה גם היועצת המשפטית לכנסת, "לחלוטין לא הכירו את הפרקטיקה האמורה, הן רואות אותה בחומרה רבה, והופתעו מאוד לגלות מתגובת משיבי הממשלה לעתירה ומטענותיהם בדיון כי משיבי הממשלה מתייחסים אליה כפרקטיקה מקובלת".

למרות העמדה החריפה, הייעוץ המשפטי לכנסת טען כי בנוגע לעובדים החרדים שכבר קיבלו את שכרם, אין לדרוש מהם להשיב את הכספים בשל "התנהלותו הנפסדת של משרד האוצר".

עם זאת, הכנסת מבקשת מבית המשפט להוציא צו הצופה פני עתיד שיאסור על הממשלה להשתמש בפרקטיקה זו.

בתגובה נכתב: "במכלול נסיבות העניין, בשים לב לכך שמדובר ב'מעשה עשוי', לנוכח הפגיעה הקשה והישירה בעובדים ששכרם למעשה יישלל מהם לאחר ששולם זה מכבר אם תבוטל ההחלטה - עמדת הכנסת היא כי אין לדרוש מהעובדים להשיב את שכר העבודה ששולם להם, רק בשל התנהלותו הנפסדת של משרד האוצר".

לשם מניעת הישנות המצב, הודיעה היועצת המשפטית לכנסת על מדיניות חדשה: כל פנייה עתידית לביצוע העברה תקציבית תחויב לכלול הצהרה מפורשת של משרד האוצר כי הכספים טרם חולקו. ככל שיתקבלו פניות שבהן הכספים כבר שולמו, יודיע הייעוץ המשפטי לחברי הכנסת כי מדובר בפנייה הלוקה בפגם חוקי חמור.

העתירה המקורית הוגשה על ידי חברי כנסת מיש עתיד בטענה שיש לאסור העברת תקציבים למוסדות החינוך החרדים בשל העובדה שאינם מלמדים לימודי ליבה בצורה מספקת. העתירה עסקה בהעברת מעל מיליארד שקלים להשלמות תקציב לטובת שכר למורים ומורות חרדים בשנת 2025.

בדיון קודם בבג"ץ חשפה נציגת היועמ"שית כי רוב הכספים כבר הועברו לידי רשתות החינוך החרדיות עוד טרם שאושרה ההעברה בוועדת הכספים. השופטים התקוממו והביעו פליאה על ביצוע העברות כספים ללא אישור הכנסת.

נציגי היועמ"שית טענו אז כי לו היו ממתינים לאישור הוועדה, היו עוברים על חוק הלנת שכר ואלפי מורים ומורות חרדים לא היו מקבלים משכורות במועד. בהמשך נחשף כי מדובר בפרקטיקה ממושכת במסגרתה מועברים כספים רבים למשרדי ממשלה שונים עוד טרם אישורם בוועדת הכספים, לרבות שכר שופטים ותקציב בתי המשפט.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "מכתב יועמ"שית הכנסת לבג"ץ הוא התפתחות דרמטית בבג"ץ המיליארד שהגשתי לפני מספר חודשים. הכנסת הודיעה לבג"ץ כי משרד האוצר העביר תקציבים ללא אישור הכנסת והסתיר זאת מחברי הוועדה. מדובר בגניבה חמורה. הממשלה גנבה את כספי משלמי המיסים".

הדיון בעתירה צפוי להתקיים ביום רביעי הקרוב.