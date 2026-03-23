גורם ישראלי מעריך הערב (שני) כי ארה"ב סימנה את התשעה באפריל כמועד לסיום המלחמה נגד איראן. לדבריו, הדבר משאיר פרק זמן של שלושה שבועות למשא ומתן עם איראן, שיחל כבר השבוע וייערך בפקיסטן.

הערב שוחח סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע למלחמה באיראן. זו השיחה השנייה שהשניים מקיימים תוך יומיים, אחרי ששוחחו גם בשבת.

מוקדם יותר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם בשולחן עגול בטנסי, ואמר "היו לנו שיחות נהדרות עם איראן. דיברנו איתם הרבה, אבל הפעם הם רציניים". לדבריו, "יש סיכוי טוב להסכם. לאיראן יש עוד הזדמנות אחת לשים קץ לאיומים על אמריקה". טראמפ הוסיף כי "אנחנו ניתן להם חמישה ימים ואז נראה לאן זה הולך. בסוף יכול מאוד להיות שתהיה עסקה טובה לכולם".

מוקדם יותר הודיע טראמפ על פריצת דרך משמעותית במגעים בין וושינגטון לטהראן. בפוסט שפרסם ובהצהרה רשמית שנשא מאוחר יותר, בישר הנשיא כי הצדדים הגיעו להבנות על 15 נקודות עיקריות בדרך להסכם היסטורי שעשוי להיחתם כבר בימים הקרובים.

בעקבות מה שהגדיר כ"שיחות חזקות ופרודוקטיביות", הנחה טראמפ את משרד המלחמה האמריקני לדחות ב-5 ימים את התקיפה המתוכננת נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה באיראן - אולטימטום שהיה אמור לפקוע היום. "הפעם איראן רוצה לעשות עסקים ברצינות", אמר טראמפ. "השמדנו את כל מה שאפשר להשמיד, כולל המנהיגים, ועכשיו הם מקבלים הזדמנות נוספת להפסיק את האיומים".

למרות האופטימיות של טראמפ, שציין כי "ישראל תהיה מאוד מרוצה מהתוצאה", בכיר ישראלי הודה כי בירושלים הופתעו מהדיווח על ההתקדמות המהירה. גורמים המעורים במשא ומתן מציינים כי שיחת טלפון קריטית המתוכננת להמשך היום תכריע האם המגעים יבשילו לפגישה פנים אל פנים, ייתכן שבמסגרת פסגה בפקיסטן שבה ייצג את ארה"ב סגן הנשיא ג'יי.די ואנס.