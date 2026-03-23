צוות חוקרים טוען: ילדים המבלים מעל לשלוש שעות ביום ברשתות החברתיות, עלולים לסבול מבעיות נפשיות, חרדה ודיכאון בגיל ההתבגרות.

צוות החוקרים מ"אימפריאל קולג'" בלונדון ניתחו נתונים ממחקר על קוגניציה, מתבגרים וטלפונים ניידים שהחל בשנת 2014, שכלל תשובות של 2350 ילדים מ-31 בתי ספר שונים ברחבי לונדון.

במסגרת המחקר, התבקשו התלמידים לעבור פעמיים מבחנים קוגניטיביים ומילאו שאלונים בנוגע להרגלי השימוש שלהם ברשתות חברתיות, בריאות נפשית וסגנון חיים.

את השאלון הראשון מילאו הילדים כאשר היו בגילאי 11-12, ולאחר מכן שוב כאשר היו בגילאי 13-15. מניתוח נתוני המחקר, מצאו החוקרים כי ילדים שבילו יותר משלוש שעות ביום ברשתות חברתיות נטו לסבול יותר מתסמינים רבים יותר של חרדה, דיכאון ובעיות נפשיות כמתבגרים, בהשוואה לילדים שבילו 30 דקות ביום בלבד ברשתות החברתיות.

הם טוענים כי יתכן והסיבה המרכזית היא שעות שינה קצרות יותר, בעיקר במהלך שנת הלימודים, כתוצאה משימוש ברשתות החברתיות עד שעות הלילה המאוחרות. ד"ר צ'ן שן, מבית הספר לבריאות הציבור של אימפריאל קולג' בלונדון, אמר כי "הקשר שאנו רואים מורכב, כך שזה לא פשוט כמו רק לומר ששימוש במדיה חברתית גורם ישירות לבריאות נפשית לקויה אצל ילדים. לא מדובר בקשר ישיר המבוסס היטב בין עישון לסרטן ריאות, למשל. אבל אנו רואים שילדים המשתמשים במדיה חברתית מעל רמה מסוימת כשהם בכיתה ז' נוטים יותר לפתח בעיות בריאות נפש כשהם מגיעים לכיתות ט או י'. אנו מאמינים שזה נובע בעיקר מהפרעות מתמשכות בשינה".

הוא גם טוען כי יש צורך במחקרים נוספים בשנים הקרובות על מנת להוכיח את הקשר בין שימוש מרובה ברשתות חברתיות לסכנות של דיכאון וחרדה בגיל ההתבגרות. "אנו יודעים שפלטפורמות המדיה החברתית השתנו באופן עצום בעשור האחרון, וסביר להניח שישתנו באותה מידה, אם לא יותר, בחמש עד עשר השנים הבאות. ככל שהפלטפורמות, השימוש והתכנים מתפתחים, אנו זקוקים למחקר מתמשך כדי להבין כיצד השימוש במדיה חברתית משפיע על בריאותם הנפשית של ילדים בסביבה הדיגיטלית של ימינו", אמר שן.