משרד ההגנה הבלגי הציב חיילים מחוץ לבתי כנסת ובתי ספר יהודיים באנטוורפן, בשיתוף פעולה עם המשטרה הפדרלית.

ההחלטה הגיעה בעקבות גל של אירועים אנטישמיים באירופה, כולל פיצוץ מחוץ לבית כנסת בבלגיה וניסיון הצתה של בית כנסת בהולנד.

שרי הפנים וההגנה, ברנרד קווינטין ותיאו פרנקן, קיבלו את ההחלטה בעקבות הפיגוע בבית הכנסת בליאז' שם התפוצצה פצצה מחוץ לבית כנסת בתחילת החודש, ומספר אירועים אנטישמיים בנורבגיה ובהולנד, שם התפוצצו פצצות כולל ניסיון לשרוף בית כנסת.

ב-9 במרץ אירע פיצוץ ליד בית הכנסת בעיר ליאז'. מספר ימים לאחר מכן אירעו תקריות ברוטרדם ובאמסטרדם, בהן הוצתה שריפה בבית כנסת ואירע פיצוץ בבית ספר יהודי.

בנורבגיה, ב-8 במרץ אירע פיצוץ בשגרירות ארצות הברית. אתמול ארבעה אמבולנסים של ארגון הצלה יהודי בגולדרס גרין שבלונדון נשרפו בתקרית אנטישמית שמדאיגה את הקהילה היהודית.

חבר הפרלמנט מיכאל פרייליך, שדחף להצבת חיילים בשכונות היהודיות, כתב לאחר ההחלטה: "המשטרה הפדרלית קראה לצבא לשמור על אתרים יהודיים כעת, כשהאיום ממשי. טוב לראות סוף סוף נקיטת פעולה בעקבות סדרה של התקפות על מוסדות יהודיים. חשוב שצעד זה ננקט. בטיחות חייבת להיות במקום הראשון". גם ארגון JID המקומי הנאבק באנטישמיות פעל רבות להביא חיילים לרחובות העיר.

חבר הפרלמנט סם ואן רוי ממפלגת הימין פלאמס בלאנג, תומך ישראל מובהק, פעל גם הוא רבות להצבת החיילים. הוא אמר בעבר: "ככל שהתעמקתי הבנתי שישראל נלחמת את המלחמה שלנו. כאן בדרך כלל אנשים לא מבינים ערבית ולא יודעים מה נאמר במסגדים, וכשמבינים מה נאמר במסגדים, מה לומדים בבתי ספר, מה אומרים הפוליטיקאים מהפתח ומהחמאס, כשמכירים את ההיסטוריה לעומק, מגיעים להבנה של העמדה הישראלית".