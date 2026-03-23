אברי גלעד משתף: מקבלים את השבת ביחד כל שבוע באדיבות ערוץ משב

אברי גלעד, שבשנה האחרונה שינה את הסטטוס המשפחתי, החליט לשתף כיצד נראים החיים שלו לאחר הגירושין.

במסגרת פרויקט "מה נשתנה" של ערוץ "משב", מבית ארגון רבני צהר, לקראת חג הפסח, גלעד חושף מודל גירושים לא שגרתי. הוא משתף שהגירושים לא פירקו לגמרי את התא המשפחתי. "שיניתי את הסטטוס שלי מנשוי לגרוש", הוא משתף את הצופים, אבל מיד ממהר לחשוף שגרת חיים מפתיעה: "פעמיים בשבוע יש לנו ערב משפחתי של כולנו. אנחנו מקבלים את השבת ביחד כל שבוע, ועוד ערב בשבוע אנחנו מתכנסים לערב של משחקי קופסה ושיחה".

הטאלנט, ששמע כנראה לא מעט על פרידות מתוקשרות ומכוערות, החליט להפוך את שלום-הבית שאחרי הגירושים למסר שהוא חייב להעביר הלאה: "אפשר להיפרד בלי לפרק, בלי לשנוא, בלי לכעוס...להשאיר את המשפחה מוגנת ואת היחסים תקינים".

גלעד חושף שלא מעט אנשים פונים אליו היום ומספרים לו "איזה זוועות עברתי בילדותי, מה ההורים שלי עשו לי", ועל תהליכי גירושין נוראיים הכוללים עלילות, הצקות ואפילו אכזריות הדדית. מול כל אלו, הוא מתייצב מול המצלמה וקורא לזוגות ללמוד איך לסיים יחסים בטוב, במיוחד בשביל הילדים ש"החיים שלהם משתנים לכל החיים" כשהם חווים פרידה אלימה. "הפיצו את הבשורה," הוא מסכם, "אפשר באהבה".