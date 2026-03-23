לוחמי חטיבת גבעתי, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, ממשיכים להעמיק את הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון.

במהלך הלילה (שני) רשמו הכוחות הישג משמעותי כאשר הצליחו לשבות מספר מחבלים חמושים המשתייכים ליחידת 'כוח רדואן', יחידת העילית של חיזבאללה.

במהלך פעילות לסריקת תשתיות טרור ואיתור אמצעי לחימה, זיהו הלוחמים חוליית מחבלים שהקימה עמדת נ"ט בתוך מבנה. המחבלים תכננו לבצע ירי טילים לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב ולקדם מתווי ירי נוספים לעבר יישובי קו העימות בישראל.

זמן קצר לאחר הזיהוי, ובעקבות לחץ מבצעי כבד שהפעילו הלוחמים, החליטו המחבלים להיכנע. הכוחות השתלטו עליהם ללא נפגעים לכוחותינו, ואיתרו במקום נשקים ואמצעי לחימה רבים. לאחר המעצר, השמידו כוחות ההנדסה את המבנה ממנו פעלה החוליה.

המחבלים הועברו באופן מיידי לחקירה ראשונית של חוקרי יחידה 504 באגף המודיעין. מהממצאים הראשונים עולה כי המחבלים אינם תושבי האזור, אלא הגיעו ממרחב הבקעא שבמזרח לבנון לדרום המדינה עם תחילת מבצע 'שאגת הארי'.

בצה"ל מדגישים כי ממצא זה סותר לחלוטין את טענות צבא לבנון על השגת שליטה מבצעית וביטחונית בשטח שבין נהר הליטאני לגבול ישראל. "מקרה זה מוכיח פעם נוספת כי צבא לבנון כשל בתפקידו ולא מנע מעבר של מחבלים ואמצעי לחימה דרומה", נמסר מדובר צה"ל.