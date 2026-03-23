קנדיס אוונס, המשפיענית האנטישמית, ממשיכה להפיץ עלילות דם נגד ישראל, והפעם היא מעלה טענות מגוחכות במיוחד.

את עלילת הדם החדשה "מבססת" אוונס על דברי מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה שצוטט בערוץ "אל-ג'זירה" כאומר שהוא אינו יכול לאשר את הטענה הישראלית שלפיה הטילים שכוונו לעבר האי דייגו גרסיה היו טילים בליסטיים בין־יבשתיים.

רוטה לא חלק על העובדה שמדובר בטילים איראניים, אלא ציין שעדיין אין אימות שמדובר בטילים בין־יבשתיים בעלי טווח של למעלה מ־4,000 ק"מ.

אוונס מיהרה להאשים את ישראל וטענה שמדובר ב"דגל כוזב ישראלי נוסף", כלומר מהלך הונאה שביצעה ישראל.

היא הוסיפה ואמרה כי "הם (ישראל) עשו זאת כדי לגרור את האירופאים לתוך המלחמה". לטענת אוונס, ישראל היא ששיגרה את הטילים לעבר דייגו גרסיה והאשימה במעשה את איראן, כדי להמחיש למדינות אירופה את איום הטילים האיראניים.