שיחה טלפונית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, זמן קצר לפני קבלת ההחלטה על תקיפה באיראן, הציבה בפני הנשיא האמריקני חלון הזדמנויות לפגיעה בהנהגה האיראנית.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי השיחה התקיימה על רקע מידע מודיעיני שהצביע על פגישה צפויה של מנהיג העליון עלי חמינאי עם בכיריו בטהראן.

המודיעין, שהשתנה ברגע האחרון, הצביע על הקדמת מועד הפגישה לשעות הבוקר, מה שהפך את ההנהגה לפגיעה יותר. נתניהו טען בפני טראמפ כי ייתכן שלא תהיה הזדמנות טובה יותר לפעול, והדגיש את האפשרות לפגוע בחמינאי במסגרת תקיפה ממוקדת.

לפי אותם מקורות, טראמפ כבר אישר עקרונית פעולה צבאית נגד איראן אך טרם קבע את עיתויה או תנאיה. השיחה הוצגה כטיעון מסכם מצד נתניהו, והוערכה כאחד הגורמים שהובילו להחלטה הסופית להורות על תחילת המבצע ב-27 בפברואר.

התקיפה החלה בבוקר שלמחרת, ובערב הודיע טראמפ כי חמינאי חוסל.