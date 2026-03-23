בסוף השבוע שעבר (חמישי) אירע חשד לפיגוע דריסה במערב בנימין, סמוך ליישוב נווה צוף. על פי הדיווחים, רכב פלסטיני סטה ממסלולו והתנגש בטרקטורון שעליו רכבו שני נערים מהיישוב. כתוצאה מההתנגשות נפצעו השניים ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

בעקבות האירוע, שלח עו"ד חיים בלייכר מהמחלקה האזרחית בארגון חוננו מכתב דחוף לאלוף פיקוד המרכז ולמפקד מחוז ש"י במשטרה בבקשה למעצר מיידי של החשודים ולפתיחה בחקירה ביטחונית.

במכתב לאלוף פיקוד המרכז טוען בלייכר כי למרות עדות הפצועים בזירה שמדובר בפיגוע מכוון, החשודים פונו באמבולנס של הסהר האדום לאחר תשאול קצר בלבד, והם שוחררו לדרכם.

עוד צוין כי עד כה לא נגבתה עדות מהנפגעים בבית החולים, חרף חומרת האירוע, דבר המעלה לטענתו חשש למחדל חמור בטיפול בתיק. מהפרטים העולים מהאירוע, הרכב הפוגע חצה את הנתיב הנגדי ופגע בעוצמה בטרקטורון, כאשר תנאי הדרך והראות היו תקינים. אחד הנפגעים נפצע באורח בינוני וסובל משברים בידו, בעוד הנערה שהייתה עמו נפצעה באורח קשה וסובלת משברים בכל חלקי גופה.

על פי העדות, עוד לפני הפגיעה זיהתה הנערה את הסטייה וקראה כי מדובר בפיגוע. במכתבו דוחה עו"ד את ההסברים שניתנו עד כה מצד גורמי האכיפה, בהם הטענה כי הנהג נרדם על ההגה או כי מדובר בתאונה שנגרמה עקב קשיי ראות. לדבריו, ממצאי הזירה ותנאי הדרך אינם מתיישבים עם טענות אלו, ומחזקים את החשד כי מדובר בפיגוע דריסה מכוון על רקע לאומני. "נסיבות המקרה, סטייה חדה לנתיב נגדי לעבר השוליים בתנאי דרך מושלמים, מצביעות על ניסיון רצח על רקע לאומני", נכתב.

בסיכום מכתבו דורש עורך הדין להורות לאלתר על מעצר החשודים, להעביר את החקירה ליחידה המרכזית או לגורמי הביטחון הרלוונטיים.

"מדובר בפיגוע חמור כל כך גם אם הוא נעשה באופן ספונטני. יש לפעול מידית נגד המחבלים הן בשביל למנוע מהם לבצע פיגועים וניסיונות רצח נוספים והן על מנת ליצור הרתעה כנגד הטרור המבעבע בקרב אוכלוסיית האויב. במקרה הזה, כשהפצועים בשטח ידעו להגיש מיד כי מדובר בפיגוע, היה מצופה מכוחות הביטחון עוד באותו רגע להביא לנטרול המחבלים ומעצרם. לצערנו זה לא קרה אבל טוב מאוחר מאשר המשך המחדל. אנו דורשים מעצר מידי של המחבלים ונקיטת צעדים מרתיעים כנגד המפגעים וסביבתם", סיכם בלייכר.