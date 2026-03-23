השרה מירי רגב, הממונה על טקס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות, אמרה בשיחות סגורות כי היא רואה ברעיית ראש הממשלה שרה נתניהו כמועמדת ראויה להשאת משואה.

"אני חייבת להגיד לך ששרה נתניהו ראויה לא רק להשיא משואה, היא ראויה גם לפרס ישראל", נשמעת רגב בהקלטה שפורסמה בכאן חדשות.

השרה פירטה את הסיבות לתמיכתה, תוך שהיא מדגישה את פועלה של נתניהו למען אוכלוסיות מוחלשות: "שרה עושה פעילות חברתית וקהילתית, מסייעת למשפחות שכולות, לשורדי שואה ולילדים חולים. היא תומכת בבעלה בשמירה על החוסן של מדינת ישראל".

רגב לא חסכה בשבחים גם על תפקודה של נתניהו בזירה הבינלאומית: "גם ברמה המדינית, בפגישות שהיא נוסעת עם ראש הממשלה היא עושה פעילות מדינית והסברה לטובת המדינה. כל אלו שמנסים לגחך ולהרים גבה - הלוואי והיא תרצה".

למרות התמיכה הנלהבת, השרה רגב הבהירה בשיחה כי טרם שוחחה עם שרה נתניהו על הנושא באופן אישי וכי היא אינה יודעת האם רעיית ראש הממשלה מעוניינת בכך. עם זאת, רגב סיכמה את דבריה בנימה אופטימית: "אני מקווה מאוד שהיא תסכים, כי אני חושבת שהיא ראויה להשיא משואה כפי שהיא ראויה לפרס ישראל".

בסביבת ראש הממשלה כבר הגדירו את הדיווחים בנוגע ליוזמה כ"הטרלה".