תא"ל (במיל') עופר וינטר מגיב לתלונה שהגישה נגדו הקרן האנטי ישראלית "הינד רג'אב" באיטליה בדרישה להוציא נגדו צו מעצר לקראת ביקור מתוכנן במדינה.

"שמעתי שאיזה קרן אירופאית של מחבלים הגישה נגדי בקשה לצב מעצר באיטליה בשל פשעי מלחמה. אז במה אני מואשם? הדבר הראשון זה על הפעלת נועל חניבעל ופגיעה בעזתים באירוע החטיפה של הדר גולדין ב-2014. אני לא מתחרט על כך ולא מתנצל", פתח וינטר.

הוא הוסיף "הדבר השני זה שציטטו אותי שהפתרון לעזתים הוא הגירה. זה טוב להם וטוב לנו ואני לא מתחרט על כך. זה עדיין הפתרון הכי טוב ולשם אנחנו חייבים לשאוף. הדבר השלישי הוא שקראתי למצור על המחבלים בעזה ואני עדיין חושב שזה היה הפתרון הכי טוב כדי לגמור את המלחמה הזאת".

"בשביל חיילי צה"ל ועם ישראל אני מוכן לשלם כל מחיר אישי. אם המחיר הוא שאני לא אוכל לנסוע על אירופה - אז הכבוד כולו שלי", סיכם וינטר.