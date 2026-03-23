שלושה ימים לפני הבחירות לרב העיר תל אביב-יפו, התקבלה עתירה לבג"ץ והבחירות נדחו בחודש. ההחלטה התקבלה על רקע טענות בדבר קיום הבחירות בתקופת מלחמה והשלכותיה על השתתפות משרתי מילואים.

סגנית ראש העיר מיטל להבי בירכה על ההחלטה והגיבה, "ניצחנו! שלושה ימים לפני הבחירות לרב העיר ת"א יפו והעתירה שלנו לבג"צ התקבלה". לדבריה, "בחירות לרב עיר לא יתקיימו בצל מלחמה כשמשרתי מילואים מודרים מהתמודדות ומהצבע. אנחנו לא נוותר ומבטיחים: נעמיד מועמד ראוי ומקובל על כולם שישמור על תל אביב-יפו ליברלית, פלורליסטית ומאחדת".

במקביל, נשמעה ביקורת חריפה מצד המשנה לראש העיר ראובן לדיאנסקי. "במקום להחרים את הבחירות, נציגי המפלגות שמכנות עצמן ליברליות נותנים לגיטימציה לממסד ההלכתי.

כל מי שחרד לעתידה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ליברלית ושיוויונית - צריך להחרים את הבחירות לרב ולפעול להפרדת הדת מהעירייה, כשלב מוקדם להפרדת הדת מהמדינה. על כן, אני וחברי לסיעת "חילונים-ירוקים" אברהם פורז נחרים את הבחירות לרב העיר".