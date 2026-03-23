בישיבת מועצה חגיגית שנערכה היום (שני) במליאת המועצה המקומית קריית ארבע חברון, הועלו על נס לוחמי "כוח 100" תושבי היישוב. במהלך המפגש העניקו ראש המועצה ישראל ברמסון וחברי המליאה תעודות הוקרה אישיות ללוחמים, לצד הבעת תמיכה בהם ובבני משפחותיהם.

הערב עמד בסימן הצדעה ללוחמים, שליוו אותם בני משפחותיהם לאורך התקופה המורכבת האחרונה. בישיבה השתתפו סגני ראש המועצה אליעזר רודריג, תמר סיקוראל ויוסי בן דרור, לצד חברי המועצה סטס גרשיקוב, גיל שוקר, יחזקאל חסון, בועז העצני ואהרון מראוני.

אורח הכבוד במפגש היה עו"ד אפרים דמרי, המלווה את הלוחמים מבחינה משפטית וציבורית. במהלך הערב הדגיש ראש המועצה את הקשר בין הלוחמים לקהילה ואמר, "מעולם לא פקפקנו במוסריותכם, אנחנו גאים בכם ובצדק שיצא לאור".

ברמסון הוסיף כי "הלוחמים הללו הם מלח הארץ. עמדתם בראש מורם ובגב זקוף מול אתגרים לא פשוטים, והוכחתם מהי נחישות". לדבריו, קריית ארבע חברון כולה גאה בלוחמים ושמחה עמם.

מאיר בן שטרית, מחיילי כוח 100, אמר במהלך המפגש, "אנחנו חברי כוח 100 תושבי קרית ארבע חברון שמחנו לעמוד בפרץ נגד כוחות רשעים נוראיים אשר ביקשו להשפיל את רוחנו ונפשנו ואת רוח העם". עוד הוסיף, "אנחנו מודים לראש המועצה מר ישראל ברמסון ולשאר חברי המועצה שחלקו לנו את הכבוד הזה והעניקו לנו תעודות והרימו לנו את הרוח לנו לנשותינו ולילדינו".