אזעקות נשמעו הלילה (שלישי), לאחר חצות, באזורים נרחבים בצפון, בעקבות שיגור של טיל מתפזר מאיראן לעבר האזור.

כתוצאה מהירי נפגע בניין בן שתי קומות בנשר. נגרם נזק למבנה אך הדיירים לא נפגעו מאחר והם שהו במרחב המוגן.

מדוברות מד"א נמסר כי צוותים שיצאו לסרוק במספר מקומות בנשר וחיפה טיפלו בגבר כבן 30 במצב קל שדרך על רסיס ובמספר מועט של נפגעי חרדה.

תיעוד: זירת הפגיעה בנשר



צוותי מד"א בזירת נפילה בצפון הארץ צילום: תיעוד מבצעי - מד"א

בהמשך הופעלו אזעקות בשפלה, באזור ירושלים, בנגב, בלכיש ובעוטף עזה בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים או על נזק.

אתמול (שני) בערב, בסביבות השעה 22:00, הופעלו אזעקות באילת והסביבה בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים או על נזק.