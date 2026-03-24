שרת הפנים הבריטית, שבאנה מחמוד, הודתה במהלך מפגש עם נציגים יהודים כי הקהילה היהודית בממלכה ניצבת בפני מציאות ביטחונית קשה ומדאיגה.

דבריה של השרה נאמרו על רקע מתקפה אנטישמית חמורה שבה הוצתו ארבעה אמבולנסים השייכים לארגון "הצלה" בשכונת גולדרס גרין בלונדון.

בנאום שנשאה בפני ארגון יהודי, הביעה מחמוד זעזוע עמוק מהמצב הנוכחי. "ההיסטוריה הזהירה אותנו שוב ושוב, ובכל זאת הנה אנחנו בשנת 2026, כשהשנאה העתיקה ביותר גואה מחדש", אמרה.

השרה תיארה מציאות שבה יהודים נאלצים להסתיר את אמונתם ואת סממני הזיהוי שלהם במרחב הציבורי. "יהודים במדינה הזו נאלצים לחיות חיים מצומצמים יותר. הם מסתירים את סממני אמונתם, הם חוששים כשהם שולחים את ילדיהם לבית הספר, אפילו כשהם מגיעים לביקור בבית חולים". השרה הדגישה כי המציאות שבה אזרחים בריטים חיים בפחד בשל זהותם היא בלתי נסבלת.

מחמוד הבהירה כי רשויות החוק יפעלו ביד קשה נגד מציתי האמבולנסים: "מבצעי המתקפה יירדפו ויובאו לדין על מעשיהם הנתעבים".

היא הודתה ב"כישלון חברתי רחב יותר" בהתמודדות עם עוינות כלפי יהודים, וקבע: "דעתי הנחרצת היא שעלינו להתמודד עם הסביבה המתירנית המאפשרת לאנטישמיות, ולכל קיצוניות, להתרבות".

בקהילה היהודית בבריטניה הביעו דאגה רבה מהאירועים האחרונים וקראו לממשלה לא להסתפק במילים, אלא לתגבר משמעותית את האבטחה סביב מוסדות יהודיים ומתקני קהילה ברחבי המדינה ולרדוף מבצעי פשעים על רקע אנטישמי.

משטרת לונדון ממשיכה לחפש אחר שלושת המציתים שתועדו במצלמות אבטחה כשהם מתקרבים לאמבולנסים ומציתים אותם.

ארגון אסלאמיסטי חדש המקושר לאיראן, חרקת אשאב אל-יאמין אל-אסלאמיה, נטל אחריות בסרטון מקוון.

​​נציב משטרת המטרופולין, סר מארק ראולי, הודיע על הגברת אמצעי האבטחה לקהילות היהודיות, כולל שוטרים חמושים נוספים גלויים, 264 שוטרים נוספים באזורים פגיעים, ומומחים סמויים להתמודדות עם איומי טרור או רחפנים.