מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות) שיזמו חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר וינון אזולאי.

65 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 41 מתנגדים. החוק, הווה מהפכה של ממש ומשיב למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים - סמכות שנשללה מהם בעקבות פסיקת בג"ץ בשנת 2006.

החוק החדש מעגן את עקרון ההסכמה המלאה בכתב של כל הצדדים להליך. יתרונו הגדול טמון בכך שפסק דין שיינתן בבית הדין הרבני יהיה בעל תוקף של פסק דין של בית משפט לכל דבר ועניין, ללא צורך בהליכי אישור נוספים.

המערכת הממלכתית מציעה יתרונות שאינם קיימים בבתי דין פרטיים: רישום פרוטוקולים מסודר, סדרי דין מובנים ואפשרות לערעור לבית הדין הגדול.

בנוסף, החוק מבטיח כי הפסיקות יעלו בקנה אחד עם חוקי המגן של המדינה, בהם חוק שיווי זכויות האישה וחוקי העבודה, ובכך הוא מציע נתיב וולונטרי, מהיר ובעלות נמוכה ליישוב סכסוכים.

עם אישור החוק, בירך הרב הראשי, הרב דוד יוסף, את הגורמים שנרתמו למשימה והודה במיוחד ליו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, על השקעתו בדיוק נוסח החוק.

ח"כ רוטמן הוסיף "זו זכות גדולה לכנסת. זהו תיקון עוול של הרבה שנים. אין דבר שהוא יותר ליברלי מזה - לתת לשני מבוגרים להגיד שהם רוצים לדון בהסכמה בסוגיה ביניהם לפי דין תורה". מנהל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן דהן, הדגיש כי המערכת ערוכה ומוכנה למתן שירות מקצועי ושקיפות מלאה לכלל האזרחים שיבחרו במסלול זה".