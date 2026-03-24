שיחה חשאית שהתנהלה בין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לבין המתווך האמריקני סטיב וויטקוף, בהשתתפות ג'ארד קושנר, חשפה מסר שאושר בצמרת האיראנית.

על פי הדיווח של רונן ברגמן בידיעות אחרונות השיחה התקיימה בקו ישיר בין טהרן לארצות הברית, מבלי שישראל עודכנה באופן רשמי על עצם קיומה.

למרות ההחלטה שלא לשתף את ישראל, בירושלים נודע על קיום השיחה באמצעות גורמים אחרים. בהמשך, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף את עצם קיומו של הערוץ, איראן מיהרה להכחיש את הדברים בפומבי, אף שגורמים אמריקנים וישראליים אישרו את קיום המגעים.

לפי אנשים שנחשפו לתוכן השיחות, עראקצ'י הדגיש בפני האמריקנים כי הוא פועל באישור הדרגים הגבוהים ביותר בטהרן. לדבריו, "אני כאן אחרי שקיבלנו את הסכמתו וברכתו של מוג'תבא חמינאי לסגור את הסיפור בהקדם כל עוד יתמלאו התנאים שלנו".

במסגרת המגעים הועברו בין הצדדים טיוטות, ובהן עמדות איראניות הדומות לאלו שהוצגו בעבר. בין היתר, הסכימו לדון בפינוי אורניום מועשר לרוסיה, אך הבהירו כי לא יוותרו על תחום הטילים הבליסטיים ולא יסכימו להפסיק לחלוטין את ההעשרה בשטח איראן.