מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ צבי סוכות, להכללת יישובים מאוימים ביו"ש במפת הטבות המס.

המהלך נועד להשוות את תנאי התושבים לאלו של יישובי קו העימות בצפון ובעוטף עזה. החוק יוסיף לפקודת מס הכנסה הגדרה ליישובים ביהודה ושומרון המדורגים ברמת איום 2 עד 5 על ידי משרד הביטחון ופיקוד מרכז.

יישובים אלו יקבלו תוספת של 25% בניקוד הקובע את שיעור הטבת המס, בדומה למנגנון הנהוג ביישובי גדר בצפון ובדרום.

מטרת החוק היא לגשר על פער של עשרות שנים, בהן יישובים אלו הוגדרו כאזורי עדיפות לאומית אך לא זכו להקלות המס הנגזרות מכך בפועל.

בעוד שתושבי עוטף עזה והגבול הצפוני מוכרים כמי שחיים תחת איום ביטחוני מתמשך וזוכים בשל כך להקלות מס, תושבי יהודה ושומרון - החיים אף הם תחת מציאות ביטחונית מורכבת - לא נהנו מהכרה דומה עד כה.

במועצת יש"ע הגיבו בסיפוק לאישור החוק. "אנו מברכים על אישור חוק הטבות מס ליישובים מאוימים ביהודה ושומרון במהלך הלילה. הצעת החוק מתקנת אפליה ארוכת שנים ועושה צדק, מבטאת באופן נוסף את מהפכת ההתיישבות שמתרחשת בקדנציה הנוכחית ובעיקר מחזקת את ההתיישבות ביהודה ושומרון.

אנו מברכים את שר האוצר והשר במשרד הבטחון בצלאל סמוטריץ, את מגיש הצעת החוק ח"כ צבי סוכות, את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ ויו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי על הובלת החקיקה. אנו קוראים לחברינו היקרים בכנסת ובממשלה להמשיך ולפעול בהקדם כדי שנוכל לברך על המוגמר בקרוב, להעביר את החוק בקריאה השלישית ולהכניס את החוק לספר החוקים ולחזק את ההתיישבות".