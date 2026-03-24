השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, החליט שלא לחתום על קידומה בדרגה של הקצינה רינת סבן, ובמקביל הגיש ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי בעניינה.

בערעור, שהוגש באמצעות עו"ד דוד פטר, תוקף השר את החלטת השופט דוד גדעוני וטוען כי היא ניתנה ב"חוסר סמכות מובהק".

המאבק המשפטי נסוב סביב החלטת בית המשפט המחוזי, שקבע כי על השר לחתום על קידומה של סבן, ואף הוסיף כי אם לא יחתום - הדרגות יוענקו לה מכוח החלטה שיפוטית. בן גביר טוען כי קביעה זו עוקפת את סמכותו המיניסטריאלית ומהווה התערבות בלתי חוקית בשיקול דעתו של הדרג המדיני.

השר בן גביר הסביר את התנגדותו הנחרצת למינוי: "רינת סבן היא קצינה לא ראויה. אפילו בית המשפט העליון, בהרכב של תשעה שופטים, קבע כי כחוקרת היא פגעה פגיעה משמעותית בזכויות נחקרים. שר הוא לא חותמת גומי ולא יעשה שקר בנפשו וימנה את מי שעברה על החוק באין-ספור הזדמנויות".

הביקורת עליה מסתמך השר נוגעת לפעילותה של סבן כחוקרת, שזכתה בעבר להתייחסות חריגה מהערכאות הגבוהות ביותר בשל התנהלות בלתי תקינה מול נחקרים. בן גביר הבהיר כי הוא רואה בשמירה על זכויות אזרח ובטוהר המידות של קציני המשטרה ערך עליון, ולכן לא יאפשר את קידומה.