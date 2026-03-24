שבר הטיל שנפל ליד צומת גיתי אבישר צילום: דוברות מועצת שומרון

שבר ענק של טיל איראני שנורה במטח הבוקר (שלישי) לעבר אזור המרכז נפל סמוך לצומת גיתי אבישר בשומרון.

במועצה האזורית שומרון התריעו כי עשרות אלפי אזרחים מתגוררים בשכונות וביישובי קראוונים, וכן ובשכונות ישנות שאינן כוללות מרחבים מוגנים (ממ"דים). למרות פניות לכלל הדרגים לאורך השנים, טרם גובש מענה תקציבי מספיק להצבת מיגוניות או לבניית מקלטים במקומות הללו.

ראש המועצה, יוסי דגן קרא הבוקר למשרד הביטחון ולפיקוד העורף להשלים את הפערים במיגוניות ובממ"דים: "המצב הנוכחי הוא ביטוי מובהק של חוסר אחריות משווע. מול נפילות רבות של שברי יירוט שיכולים להרוג, התושבים כאן נותרו חשופים לחלוטין.

זה לא עניין של פוליטיקה, אלא של פיקוח נפש. אסור לנו לחכות לאסון הבא כדי לתקן את העיוות הזה. הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על ביטחונם האישי של תושבי השומרון", דברי דגן.

בתוך כך המשטרה הודיע כי טיל של 100 ק"ג פגע ברחוב הקטן במרכז תל אביב וארבעה בני אדם נפצעו קל.

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, אמר בזירת הנפילה "טיל בסדר גודל של 100 ק"ג".

לדבריו, "זו הזירה העיקרית. יש הרס רב. אין נפגעים פה, אלא בזירות המשניות. מספר פצועים קל. סך הכול, כל הזירות מיוצבות. יש עכשיו עבודה של סריקות משניות. אנחנו לא מקבלים דיווח על לכודים, אבל הניסיון מלמד שצריך לעבור מסביב ולסרוק, לעבור בית בית".

תיעוד ההרס בתל אביב מד"א

הבניינים במקום ספגו פגיעת הדף משמעותית וכמה רכבים שנפגעו גם עלו באש. במד"א עדכנו את מניין הפצועים ואמרו כי ארבעה בני אדם נפגעו קל מאוד משאיפת עשן בזירת הפגיעה במרכז תל אביב, וכי הם עזבו את המקום בכוחות עצמם ולא נזקקו לטיפול בבית חולים.