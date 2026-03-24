משלחות מישראל לא ייצאו השנה לפולין להשתתף במצעד החיים המסורתי, המתקיים מדי שנה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.

ההחלטה הקשה של עמותת מצעד החיים בישראל התקבלה על רקע החשש הממשי לבטיחות המשתתפים בדרכם דרך נתב"ג, לצד המגבלות המחמירות על מספר הנוסעים בכל טיסה וצמצום היקף הטיסות היומיות בעקבות המצב הביטחוני.

במשלחת שהייתה אמורה לצאת מישראל נכללו 60 שורדי שואה, בני 85 עד 100, שהיו אמורים להוביל את המצעד לצד שורדים מרחבי העולם. בשל הסיכון הכרוך בטלטול הקשישים בזמן מלחמה, והמאמץ הלוגיסטי והביטחוני הכבד הנדרש להבטחת שלומם, הוחלט לבטל את הגעתם. החלטה דומה התקבלה בעבר רק בתקופת הקורונה, אז המצעד בוטל כליל.

מתוך כ-8,800 צועדים מרחבי העולם שתכננו להגיע לאושוויץ ב-14 באפריל, כ-1,000 היו אמורים להגיע מישראל. בין המשלחות שביטלו: שורדי שבי ביוזמת קרן מנומדין, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, מאות עובדים מתעשיית ההייטק ויוצרי תוכן.

רויטל יכין קרקובסקי, מנכ"לית מצעד החיים בישראל, מסרה: "בלב כבד, אך שלם, אנו נאלצים להודיע על ביטול המשלחות. המצב הביטחוני ומדיניות השמיים אינם מאפשרים יציאה בטוחה בעת הזו. הנציגות הישראלית תחזור בשנה הבאה בראש מורם כדי להעביר את לפיד הזיכרון לדורות קדימה. נמשיך לצעוד ונמשיך לזכור, ונעשה זאת ביתר שאת".

במצעד החיים מציינים כי האירוע יתקיים כמתוכנן בהשתתפות כ-6,500 צועדים מרחבי העולם.