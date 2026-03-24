התחזיות לשבוע הקרוב מצביעות על מערכת גשם משמעותית במיוחד הצפויה להשפיע על אזורים נרחבים בישראל ולהביא עמה כמויות משקעים גבוהות.

לפי הערכות החזאים, המערכת שתגיע בין יום רביעי לחמישי עשויה להיות מערכת הגשמים המשמעותית ביותר שנראתה באזור בשנתיים האחרונות ואף מעבר לכך.

תחנות מדידה רבות במרכז הארץ עשויות לרשום כמויות גשם תלת-ספרתיות עד ערב שבת, ובנקודות מסוימות קיימת אפשרות להצטברות של עד כ-200 מילימטרים של משקעים.

מחר (רביעי) צפויה תחילתה של המערכת המשמעותית. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים בעיקר לאורך מישור החוף, אך במהלך היום יתפשטו המשקעים דרומה. בדרום הארץ צפויים גשמים חזקים מלווים בסופות רעמים וברד, לצד רוחות חזקות במיוחד באזור הנגב. בנחלי הדרום, מרכז הנגב, הערבה ואזור אילת קיימת סכנה חמורה לשיטפונות, וייתכנו חסימות בכבישים המובילים לאילת וממנה כבר משעות הצהריים.

בלילה שבין רביעי לחמישי צפויים הגשמים להתחזק ולהתפשט אל אזורי החוף והמרכז, תוך עלייה בסיכון להצפות בערי מישור החוף.

ביום חמישי צפויה המערכת להגיע לשיאה, עם מזג אוויר סוער ברוב אזורי הארץ, סופות רעמים, ברד ורוחות חזקות שעשויות להגיע למהירויות של 70 עד 80 קילומטרים בשעה ואף יותר. בנחלי הדרום, המזרח ומדבר יהודה קיימת אזהרת שיטפונות חמורה, ובערי החוף המרכזי והדרומי ובהרי המרכז קיים חשש להצפות. בחרמון צפוי לרדת שלג.

ביום שישי צפוי להיות קר יחסית, עם גשמים פזורים בעיקר בצפון ובמרכז עד שעות הצהריים. בחרמון צפויים להמשיך לרדת משקעים בצורת שלג. בשבת צפוי שיפור ניכר במזג האוויר עם שמיים בהירים יותר ועלייה בטמפרטורות לרמות הקרובות לממוצע העונתי.

עם זאת, לפי התחזיות הראשוניות, כבר ביום ראשון עשוי להתחיל מעבר למערכת גשם נוספת. בטווח הרחוק יותר מסתמנות מערכות נוספות שעשויות להגיע במהלך השבוע שלאחר מכן.