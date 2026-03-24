שאגת הארי בטהרן:

העמקת הפגיעה במוקדי הכוח של המשטר: צה"ל: "פוגעים במערכי הליבה של משטר הטרור".

מתחילת המערכה הותקפו למעלה מ-3,000 מטרות איכות של המשטר ברחבי איראן, תוך פגיעה קשה ביכולותיו המבצעיות, המודיעיניות והצבאיות - כך עדכן הבוקר (שלישי) דובר צה"ל.

לאורך היממה האחרונה, השלים חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, גל תקיפות נרחב ומדויק בלב טהרן. במסגרת המבצע הושמדו מספר מפקדות מרכזיות המשמשות כעמוד השדרה של מנגנוני הדיכוי והטרור האיראניים, בהן שתי מפקדות של ארגון המודיעין במשמרות המהפכה ומפקדה נוספת של מיניסטריון המודיעין האיראני.

במקביל, הותקפו מחסני אמל"ח גדולים ומערכות הגנה אווירית מתקדמות. מטרת תקיפות אלו היא הרחבת העליונות האווירית של צה"ל בשמי איראן, המאפשרת חופש פעולה מלא למטוסינו להמשיך ולפגוע ביעדים אסטרטגיים ללא הפרעה.

לאורך הלילה נמשכה הפעילות בעוצמה גבוהה, כאשר חיל האוויר תקף יותר מ-50 מטרות בצפון ובמרכז איראן. מוקדי התקיפה היו אתרים ששימשו לשיגור ואחסון של טילים בליסטיים, המהווים את האיום המרכזי על עורף מדינת ישראל.