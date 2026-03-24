שני אחים מאזור ירושלים התחזו לחייל ב-8200 והעבירו מידע לגורמי מודיעין איראניים - כך נחשף הבוקר (שלישי) בכתב אישום שפרטיו הותרו לפרסום בעקבות פניית כאן חדשות ואתר "וואלה".

מהאישום, שהוגש בתחילת פברואר בבית המשפט המחוזי בירושלים, עולה כי שני האחים בדו מידע והשתמשו בתוכנות בינה מלאכותית כדי לייצר מסמכים ומידע שאותם העבירו בטלגרם לסוכן האיראני "דיוויד" - ובתמורה קיבלו יותר מ-100 אלף שקלים.

אחד האחים, הנאשם המרכזי בפרשה, השתמש בזהות בדויה של צעיר שגנב את פרטי תעודת הזהות שלו ותמונתו מאפליקציית טלגרם, והתחזה איתם לחייל ביחידת 8200. בין היתר, הוא טען כי מועד התקיפה באיראן היה אמור להתרחש באמצע ינואר. הוא סיפר על היערכות של ישראל לתקיפה תוך שעות בודדות, וציטט כביכול גורם צבאי בכיר שאמר כי "התקבלה החלטה לפגוע להם בתשתיות".

הוא אף טען בפני הסוכן האיראני כי ישראל היא שהובילה למותו של נשיא איראן איברהים ראיסי בהתרסקות המסוק במאי 2024. כשהתבקש להוכיח זאת, הכין בעזרת בינה מלאכותית מסמך הנחזה למסמך של יחידת 8200 ובו פירוט על אודות התרסקות המסוק ומידע המרמז על מעורבותה של ישראל באירוע.

שני האחים העבירו פרטים של אזרח איראני ומסמכי זיהוי אודותיו ומסרו כי היה שותף לחיסול בכירים בצבא האיראני במבצע "עם כלביא". השניים ערכו תסריט בדוי באמצעות אתר הבינה המלאכותית Grok על מעורבותו של האזרח, ופירטו כי היה מעורב במעקבים שנוהלו אחרי אותם בכירי צבא. הסוכן האיראני מסר כי האזרח האיראני נעצר אך שמו נוכה וכי הוא מרגיש מרומה.

לנאשם המרכזי מיוחסות עבירות של מגע עם סוכן זר, מסירת ידיעה לאויב, מסירת ידיעה לאויב עלולה להיות לתועלתו והתחזות לאדם אחר. לנאשם השני מיוחסת עבירה של מסירת ידיעה לאויב בצוותא. זהותם של השניים אסורה בפרסום, לבקשת סנגורם עו"ד אריאל עטרי. "כתב האישום - מקומם. כפי שעולה מחומר החקירה מדובר בשני האחים ציוניים ופטריוטים שביקשו 'לעקוץ' את האירנים", מסר עטרי.

עוד אמר כי "המוח היהודי ממציא לנו פטנטים, כידוע, וכבנים נאמנים לאומת הסטארט-אפ הם מכרו לאירנים מידע שהמציאו באמצעות בינה מלאכותית ובתמורה הוציאו כסף מהאירנים. כוונתם הייתה לפגוע באויב ולהטעות אותו, והם הצליחו בכך. במקום להגיש את כתב האישום בתיק המיותר הזה - המדינה צריכה להעניק להם פרס ישראל על תרומה לביטחון המדינה".