מהו זמן מקומי, לאומי וזמן עולמי?

המעבר בין שעון חורף לשעון קיץ בישראל מוסדר בחוק קביעת הזמן משנת 1992, אשר תוקן ונכנס לתוקף בשנת 2013. על פי החוק, שעון הקיץ מתחיל בלילה שבין יום חמישי ליום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מרץ, בשעה 02:00, ומסתיים ביום ראשון האחרון של חודש אוקטובר בשעה 02:00. במועד המעבר לשעון קיץ מוזזים מחוגי השעון שעה אחת קדימה (מ־02:00 ל־03:00), וכך מתקבלות שעות אור רבות יותר במהלך היום.

לפי חוק קביעת הזמן, במדינת ישראל הזמן נקבע במעבדה הלאומית לפיסיקה במשרד הכלכלה והתעשייה, בעזרת מערכת של ארבעה שעונים אטומיים, המסמנים את הזמן הלאומי כ-UTC(INPL) זמן היקום המתואם של ישראל. זמן היקום המתואם העולמי מסומן כ-UTC.

בכל מדינה יש זמן מקומי לאומי, שעל פיו חיים תושבי המדינה וכל דבר במדינה מתבצע לפי זמן זה. זמן מקומי בכל מדינה קשור ומוגדר לפי המיקום הגיאוגרפי של המדינה על פני כדור הארץ, המחולק ל-24 אזורי זמן. ספירת אזורי הזמן מתחילה בקו האורך אפס מעלות שנמצא בעיר הקטנה גריניץ' שליד לונדון. הזמן העולמי UTC מוגדר לפי קו האורך גריניץ'.

למה דווקא בשעה 2:00 בלילה מזיזים את השעון קדימה? זאת בכדי לשמור על סינכרוניזציה של הזמן המקומי ישראלי עם הזמן עולמי UTC. מכיוון שהזמן המקומי שלנו מקדים את הזמן העולמי בשעתיים, אז כאשר בישראל שעה 2:00 בלילה אז בגריניץ' ולפי זמן העולמי זה יהיה השעה 00:00 בלילה. בכול העולם עושים שינוים בזמן בשעה 00:00 בלילה לפי זמן העולמי UTC כדי להישאר מסונכרנים לזמן העולמי UTC.

למה ומתי התחיל שעון קיץ?

בשנת 1784, בנג'מין פרנקלין עת שכיהן כשגריר ארצות הברית בצרפת, הציע לצרפתים לקום שעה אחת מוקדם יותר בקיץ בכדי לחסוך בנרות. הצרפתים לא קיבלו את הרעיון של פרנקלין.

לעומתם, גרמניה הייתה הראשונה לאמץ בפעם הראשונה, באפריל 1916, את רעיון שעון הקיץ בשל המחסור בפחם שהורגש מאוד בימי מלחמת העולם הראשונה. רעיון זה של שעון הקיץ הונהג בשטחה של גרמניה ובשטחים שכבשה באירופה. זמן קצר אחרי הגרמנים, בריטניה אימצה גם כן במאי 1916 את שעון הקיץ, מאותן הסיבות של חיסכון בפחם.

רוב המדינות בעולם כבר ביטלו את שינוי הזמן לקיץ וחורף, בהן רוב מדינות אסיה, אפריקה ודרום אמריקה. גם בארה"ב יש גורמים הלוחצים להפסיק עם שינוי השעון בחורף. בנוסף, הפרלמנט

האירופי הצביע ב-2019 בעד ביטול המעבר העונתי לשעון קיץ כך שכל מדינה באיחוד סוברנית להחליט אם להישאר במשך כל השנה באזור הזמן הרגיל שלה או לעבור באופן קבוע לשעון קיץ.

הכותב משמש בתפקיד ממונה מעבדת זמן ותדר ואחראי כיום על הזמן הלאומי של מדינת ישראל