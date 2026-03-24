שר המורשת עמיחי אליהו, המחליף את שר המשפטים יריב לוין, מסר הבוקר (שלישי) לנשיא יצחק הרצוג את המלצתו בעניין מתן חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו בשמה של הממשלה.

בהמלצה צוין כי הממשלה תומכת במתן החנינה וצורפה אליה חוות הדעת של מחלקת החנינות במשרד המשפטים על נספחיה.

נשיא המדינה הודה לשר עמיחי אליהו, ולמחלקת החנינות במשרד המשפטים על חוות הדעת שלהם ועל העבודה היסודית והמעמיקה בהתאם להנחיות.

החומרים שהתקבלו הועברו כעת לעיון היועצת המשפטית של בית הנשיא עו"ד מיכל צוק, ע"פ ההנחיות המחייבות. היועצת המשפטית של בית הנשיא תבחן כעת את חוות הדעת והחומרים שהוגשו, ותציג לנשיא את המלצותיה בנושא.

מבית הנשיא נמסר כי "לאחר השלמת הבחינה המשפטית והבירורים הנדרשים, הם יועברו לנשיא המדינה. כל ניסיון להשפיע בצורה זו או אחרת על תהליך קבלת ההחלטות של הנשיא, מכל כיוון שהוא, לא ישפיע על שיקול הדעת של הנשיא ולא ישנה דבר. הנשיא יפעל אך ורק על פי הדין, צו מצפונו וטובת המדינה".