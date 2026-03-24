בתום חקירה משותפת של שב"כ ומחלק החקירות והמודיעין של מג"ב איו"ש, הוגש בסוף השבוע האחרון כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגין מעורבותם בתקיפה חמורה של נער יהודי בכפר חווארה - אירוע שכמעט וגבה את חייו.

על פי ממצאי החקירה, האירוע המזעזע התרחש ב-25 בינואר.. הנער היהודי נכנס לשטח הכפר חווארה, שם זוהה על ידי קבוצת פורעים מקומיים שהחלו לתקוף אותו באלימות קשה ואכזרית. כתוצאה מהמכות הקשות, איבד הנער את הכרתו. החשודים, שסברו כי הנער מת ועזבו את המקום.

עם קבלת המידע הראשוני משב"כ, פתחו גורמי המודיעין והמבצעים של מג"ב איו"ש בפעילות נרחבת. באמצעות אמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים מתקדמים, אותר הקורבן וזוהו המעורבים בלינץ'. במהלך המבצע נעצרו שישה חשודים, ולאחר חקירה אינטנסיבית גובשה תשתית ראייתית נגד שלושה מהם.

מהחקירה עלה כי מדובר באירוע ביטחוני חמור בעל מאפיינים של לינץ'. עם סיום החקירה ובתום גיבוש תשתית ראייתית, הוגש בסוף השבוע האחרון כתב אישום נגד שלושה מהמעורבים.