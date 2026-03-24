פעם, כשדיברו על רדיו שפונה לציבור הדתי-לאומי, השם הראשון שעלה לנו בראש היה בדרך כלל ערוץ 7. במשך שנים הערוץ היה קול בולט ומזוהה מאוד, כזה ששילב חדשות, אמונה, זהות יהודית וחיבור עמוק לארץ ישראל ולציבור הלאומי.

אבל עם השנים, ברוך השם, שוק התקשורת עבר מהפכה לטובה. היום כבר לא מדובר בקול אחד בודד, אלא במבחר גדול הרבה יותר של תחנות רדיו שפונות לציבור הלאומי בשפה קרובה, מוכרת וטבעית. יש תחנות שמדגישות אקטואליה וחדשות, יש תחנות עם מוזיקה יהודית, ויש תחנות שמביאות גם תוכן תורני, שיחות, ראיונות ואווירה שמרגישה בבית.

הטובים לתקשורת

במובן מסוים, זו גם תוצאת הרוח שמאחורי הקריאה "הטובים לתקשורת" של אורי אורבך ז"ל. יותר אנשי תקשורת, יותר שדרנים, יותר מגישים ויותר תוכן שמגיע מתוך העולם הערכי של הציבור הלאומי. כל אלה יצרו עם הזמן עולם רדיו עשיר, מגוון ונגיש הרבה יותר מבעבר.

היום, מי שאוהב להאזין לרדיו אונליין לא צריך להסתפק בתחנה אחת בלבד. אפשר לעבור בקלות בין כמה סגנונות, כמה קולות וכמה עולמות תוכן, ולבחור בכל רגע את מה שמתאים בדיוק לאווירה, לשעה ביום ולמצב הרוח.

מאזינות ומאזינים, קבלו באדיבות אתר רדיו fm1 רשימה של 7 תחנות רדיו אונליין מומלצות לציבור הדתי-לאומי, החרדי, המסורתי וגם המתחזק.

גלי ישראל - אחת התחנות המזוהות ביותר עם הציבור הלאומי, ולא במקרה. התחנה עם הסלוגן "שומעים שזה ישראלי" בולטת בזכות השילוב בין חדשות, אקטואליה, ראיונות ופרשנות בנושאים שנמצאים בלב סדר היום של מאזינים רבים בציבור הדתי-לאומי והימני. יש בה סגנון ישיר, ישראלי ובטוח בעצמו, והיא מדברת בשפה שמרגישה קרובה לעולם הערכים של המחנה הלאומי. מי שמחפש תחנת רדיו עם חיבור לנושאים לאומיים, לשיח ציבורי חי גדוש בהומור ולתוכן שמלווה את היום מהבוקר ועד הערב, ימצא בגלי ישראל תחנה מוכרת, חיה ורלוונטית מאוד.

רדיו קול חי - אחת התחנות הבולטות והמוכרות ביותר בעולם הרדיו הדתי והחרדי. התחנה מצליחה למשוך גם מאזינים רבים מהציבור המסורתי והדתי-לאומי בזכות השילוב בין אקטואליה, תוכן תורני, ראיונות, מוזיקה ותוכניות שמדברות בגובה העיניים. יש בה אווירה חמה, נגישה ומשפחתית, כזו שמצליחה להיות גם רצינית כשצריך וגם קרובה ונעימה לאורך היום. מי שמחפש תחנת רדיו עם זהות יהודית ברורה, לצד שידורים חיים ותוכן מגוון שמלווה את שגרת היום, ימצא ברדיו קול חי תחנה מרכזית, אהובה ומלאת חיים.

קול חי מיוזיק - תחנה שמתאימה במיוחד למי שאוהב מוזיקה יהודית ורוצה ליהנות מרצף נעים של שירים לאורך היום, בלי יותר מדי דיבורים ובלי הסחות מיותרות. התחנה מזוהה עם מוזיקה חסידית, יהודית ועכשווית, והיא יוצרת אווירה שמחה, נקייה ומחברת שמתאימה לנסיעות, לעבודה, לבית וגם לרגעים של רוגע. מי שמחפש תחנה מוזיקלית עם קו שמרגיש קרוב לעולם הדתי, החרדי והמסורתי, ימצא בקול חי מיוזיק בחירה טבעית, נעימה ואהובה.

ערוץ 2000 - תחנה שמתאימה במיוחד למאזינים שמחפשים רדיו עם אופי יהודי מובהק, כזה שמשלב בין תוכן רוחני, שיעורים ונושאי יהדות לבין מוזיקה יהודית ואקטואליה בנימה קרובה, מחזקת ונגישה. התחנה מזוהה עם עולם של מסורת, אמונה וחיזוק, ולכן היא מדברת לא רק לציבור חרדי אלא גם למאזינים דתיים ומסורתיים שאוהבים תוכן שמרגיש מחובר לערכים, לבית ולנשמה. מי שמחפש תחנה עם אווירה תורנית יותר, לצד שידור חי ותכנים מגוונים מעולם היהדות, ימצא בערוץ 2000 קול מוכר, חם ומיוחד.

רדיו קול ברמה - תחנה שמדברת בשפה חמה, קהילתית ומוכרת מאוד לציבור הדתי והחרדי, עם שילוב של חדשות, שידורים חיים, תוכניות מגזין, שיעורים ותוכן יהודי לאורך היום. תחנת הרדיו קול ברמה מציגה את עצמה כתחנה חרדית מובילה בישראל, עם שידור חי, ארכיון תוכניות ועדכונים שוטפים, ולכן היא מתאימה במיוחד למאזינים שמחפשים גם תחושת בית וגם חיבור רציף לאקטואליה, ליהדות ולחיים עצמם.

קול פליי - תחנה שמתאימה במיוחד למאזינים שאוהבים מוזיקה יהודית באווירה צעירה, זורמת ומשמחת. תחנת קול פליי מוגדרת כתחנת מוזיקה חרדית מבית רדיו קול ברמה, המשדרת בעיקר מוזיקה יהודית וחסידית ממגוון סגנונות, ולכן היא בחירה טבעית למי שרוצה למלא את היום בשירים מקפיצים, להיטים מוכרים וקו מוזיקלי שמרגיש קרוב לעולם הדתי והמסורתי. זו ת/חנה שפחות בנויה על כובד של חדשות ויותר על מצב רוח טוב, אנרגיה חיובית וקצב תמיד צעיר.

כאן מורשת - תחנה מבית כאן תאגיד השידור הישראלי שמתאימה במיוחד למאזינים שמחפשים שילוב של יהדות, מסורת, אקטואליה ותוכן רוחני באווירה רגועה ומעמיקה יותר. תחנת הרדיו כאן מורשת מוגדרת כמקום למי שמסורת ישראל בליבו, עם שיעורי תורה, דיונים הלכתיים, מוזיקה ותרבות יהודית, חדשות ושידור חי, ולכן היא בחירה טבעית למי שאוהב רדיו עם שורשיות, עומק ותחושת חיבור לעולם היהודי.

תרגישו בבית עם הרדיו שלכם

בסופו של דבר, לכל מאזין יש את תחנות הרדיו שהוא מרגיש איתן בבית. המבחר הרחב שקיים היום הוא מה שהופך את ההאזנה לנוחה, מגוונת ומדויקת יותר לכל אחד.

טיפ של אלופים: כל תחנה שאתם אוהבים ושומעים בתדירות גבוהה, כדאי לסמן עם לב המועדפים באתר, כך שבפעם הבאה תגיעו אליה במהירות ובלי לחפש מחדש. האזנה נעימה!