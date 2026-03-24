תקיפת המפקדה שהתמקמה בתחנת רדיו בלבנון צילום: דובר צה"ל

צה"ל העמיק הלילה (שלישי) את הפגיעה במערך המבצעי והמודיעיני של ארגון הטרור חיזבאללה, בשורת תקיפות ממוקדות בביירות ובדרום לבנון.

בין היעדים שהושמדו: מפקדות של יחידת העילית 'כוח רדואן' ותשתיות תקשורת ששימשו את הארגון לצרכים צבאיים.

במהלך גל תקיפות נרחב בביירות, הופצצו מפקדות מרכזיות של חיזבאללה. אחת המטרות המרכזיות הייתה מפקדה של יחידת 'כוח רדואן', ממנה פעלו מחבלי היחידה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בנוסף, הושמדה מפקדה של מטה המודיעין של הארגון בלב הבירה הלבנונית.

תקיפת חיל האוויר בביירות צילום: דובר צה"ל

בפעילות נוספת בכפר א-טירי שבדרום לבנון, חשף ותקף חיל האוויר מפקדה שהוקמה בתוך מתחם תחנת שידור הרדיו 'נור'. לפי הודעת דובר צה"ל, המפקדה הותקפה בזמן שפעלו מתוכה מחבלים של הארגון.

השימוש בתחנת הרדיו כמסווה לפעילות טרור מהווה דוגמה נוספת לשיטה שבה פועל חיזבאללה מתוך תשתיות אזרחיות, תוך סיכון מכוון של האוכלוסייה המקומית.