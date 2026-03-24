שר הביטחון בהערכת מצב אלעד מלכה, משרד הביטחון; סטילס: אריאל חרמוני

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר (שלישי) הערכת מצב מיוחדת ב"בור" בקריה, בהשתתפות הרמטכ"ל אייל זמיר ופורום המטה הכללי.

במהלך הדיון הציג השר קו תקיף בנוגע להמשך התמרון הקרקעי בדרום לבנון והבהיר כי ישראל פועלת לייצור "מודל רפיח" בגזרה הצפונית.

במרכז דבריו חשף שר הביטחון כי צה"ל השלים את השמדת חמשת הגשרים המרכזיים מעל נהר הליטאני, אשר שימשו את חיזבאללה להעברת מחבלים ואמצעי לחימה דרומה. "כל הגשרים פוצצו, וצה"ל ישלוט בשאר המעברים ובמרחב הביטחוני כולו עד לנהר", הצהיר כ"ץ. לדבריו, השליטה בשטח תימשך ככל שיידרש כדי למנוע את שיקום תשתיות הטרור.

השר כ"ץ פירט את אסטרטגיית "קו ההגנה הקדמי", הכוללת הריסה שיטתית של כפרי המגע סמוכי הגבול אשר הפכו למוצבי טרור של חיזבאללה. "העיקרון הוא ברור: יש טרור וטילים - אין בתים ואין תושבים, וצה"ל נמצא בפנים", אמר השר והוסיף כי מאות אלפי תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה לא יורשו לחזור דרומית לליטאני עד להבטחת ביטחונם המלא של תושבי הצפון.

בדבריו תקף השר את ממשלת לבנון על כך שלא עמדה בהתחייבויותיה לפרק את חיזבאללה מנשקו, והדגיש כי ישראל לא תאפשר חזרה למציאות של ערב ה-7 באוקטובר.

במקביל למערכה בלבנון, ציין כ"ץ כי חיל האוויר ממשיך לתקוף באיראן בכל העוצמה כחלק מהמערכה הכוללת נגד ציר הרשע.