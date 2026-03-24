בצל אזעקות ומטחים מלבנון ואיראן מתקיימות היום (שלישי) הבחירות לראשות העיר עכו.

מדובר בבחירות מיוחדות שנערכות בשל פסק דין של בג"ץ שביטל את תוצאות הבחירות שנערכו בעיר ב-2024 ובהן זכה עמיחי בן שלוש - בשל חשד לשוחד בחירות. מול בן שלוש, המכהן כראש העיר, מתמודד אוהב שגב.

בעיר קיימים 46,544 בעלי זכות הצבעה ועד לשעה 11:00 הצביעו רק 6.5% מהם. ההצבעה תסתיים בשעה עשר בערב ואז תיפתח ספירת הקולות.

במהלך ההצבעה נשמעו אזעקות והעבודה בקלפיות הופסקה וחודשה לאחר שפיקוד העורף אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן אמר "יום הבחירות הוא ביטוי מרכזי של התהליך הדמוקרטי ברשויות המקומיות. אני קורא לתושבות ולתושבי עכו לממש את זכותם הדמוקרטית, להגיע לקלפיות ולבחור את מי שיוביל את העיר בשנים הקרובות ויעמוד בראש הנהגת העיר. חשוב, צאו להצביע בהתאם להנחיות פיקוד העורף".