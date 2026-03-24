הרב אביגדר נבנצל מתייחס במכתב לעמדת בתי המשפט המחייבת את הרבנות הראשית לפתוח את מבחני ההסמכה גם לנשים, וקובע כי אין להיענות לדרישה זו.

לדבריו, מדובר במהלך הפוגע בגדרי הדת, ולכן יש להימנע מהשתתפות בבחינות כל עוד הן פתוחות לנשים.

במכתבו כתב, "מאחר ושופטי הערכאות כופים על הרבנות הראשית לפתוח את המבחנים גם לנשים, ולמותר להאריך שיש בדבר פרצה גדולה בחומת הדת, בודאי אין להכנע להם ולדרישותיהם, ואין לבחון או להבחן כאשר שערי הבחינות פתוחים גם בפני נשים".

הרב מציע חלופה למבקשים להיבחן, וממליץ על קיום מבחנים במסגרת בתי דין צדק או גוף אחר שיפעל ללא התערבות של ערכאות. הוא מדגיש כי יש לאפשר ליראי ד' להיבחן במסגרות עצמאיות המתנהלות לפי תפיסתם ההלכתית.

עוד הוסיף, "ולדעתי בעת כזאת יש להעמיד אפשרות ליראי ד' החפצים בכך, שייבחנו ע"י בתי דין הצדק החשובים בארה"ק, או ע"י גוף אחר שיבחן בלי התערבות ערכאות כלל". בסיום דבריו ציין כי למרות קיומם של נימוקים אחרים, עמדתו תישאר בעינה כל עוד לא ניתנה הוראה מפורשת אחרת מגדולי הדור.