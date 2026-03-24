כרמל שאמה הכהן פיטר את סגנו בשידור חי מתוך ישיבת מועצת העיר

ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן פיטר בישיבת מועצה ששודרה בשידור חי את סגנו עו"ד רועי ברזילי, ראש רשימת "רמת גן חופשית".

ברזילי מתח ביקורת על ההתנהלות בזמן המלחמה ושאמה הכהן זעם עליו. "אתם הבאתם ארבעה מנדטים, חוץ מלריב פה עם כל העולם - בוא תגיד לי, חוץ מלייצר משברים כל ישיבה? לא, אני אומר את האמת: עם ארבעה מנדטים יכולתם באמת לעשות למען התושבים, באמת יכולתם להשפיע - ועשיתם כלום".

הוא מתח ביקורת על התנהלותו של ברזילי ורמז שהוא פועל נגד הקואליציה שבה הוא חבר. "אתה רגל בפנים, רגל בחוץ, מחפש ליהנות מכל העולמות. אתה צריך להיות באופוזיציה".

ברזילי הגיב ואמר "אם אתה גבר, תפטר אותי". ראש העיר הורה בתגובה לאנשי לשכתו להכין את מכתב הפיטורים והצהיר: "המכתב מוגש מחר".