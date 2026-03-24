ראש מערך הסייבר הלאומי, יוסי כראדי, קובע היום (שלישי) שאיראן מסלימה את מאמציה לפגוע בישראל בזירת הסייבר.

"אני באמת מאמין שאנחנו מצליחים לשנות את העתיד של הילדים שלנו. אני רואה עתיד טוב יותר ואני חושב שזה מגיע לנו", אמר כראדי בפתיחת הדברים, "הצלחנו למנוע מהאויב הצלחות משמעותיות במתקפות מול תשתיות קריטיות, ובלמנו ניסיונות לפגוע ברציפות התפקודית של המשק. זו מלחמה שמתנהלת כל הזמן. זה לא נגמר".

במהלך מבצע 'שאגת ארי' מערך הסייבר מדווח על יותר מ-50 מתקפות סייבר התקפיות נגד ישראל. כראדי הסביר שמדובר במתקפות שמגיעות מכ-20 קבוצות תקיפה שונות שחברים בהן מאות אנשים.

כראדי דיווח שכ-50 ארגונים וחברות בישראל נמחקו לגמרי מבחינת דיגיטלית כתוצאה ממתקפות סייבר של האויב. הארגונים והחברות עסוקים בשלב זה בשחזור המידע באמצעות גיבויים שונים.

ראש מערך הסייבר הסביר גם שהפצחנים עסוקים לא רק בפעולות שיוצרות נזק אלא גם באיסוף מידע. הפצחנים תוקפים בעיקר חברות הנדסה ותשתיות אזרחיות. "השאלה היא לא אם הם אוספים מידע", הסביר כראדי, "אלא מתי המידע הזה יבשיל לכדי תכלית מבצעית ושימוש בפועל".

כראדי הוסיף וציין שהתוקפים פועלים נגד אנשי כוחות ביטחון ואנשי התעשיות הצבאיות של ישראל אך גם נגד גורמים בעולם האקדמי של ישראל. נתון בולט במיוחד שהציג כראדי מלמד שהתוקפים פועלים לא רק כלפי הגורמים עצמם, אלא אף כלפי בני משפחותיהם.

דיווחים שהתקבלו במרכז המבצעי מערך הסייבר הלאומי

ראש מערך הסייבר ציין גם את המרכז המבצעי של מערך הסייבר, שניתן ליצור איתו קשר במספר 119. לדבריו, מתחילת המלחמה התקבלו 4,019 פניות למרכז, חצי מהם עסקו בניסיונות לפגוע בגופים שעוסקים בתחום ההנדסה חברתית.

"אלו רק האירועים המדווחים", הבהיר כרארדי, "אם רוצים להגיע למספרים האמיתיים - תכפילו. לא כולם מדווחים".

אירועי סייבר שהתקבלו במרכז המבצעי מערך הסייבר הלאומי

הוא סיפר על מתקפות הסייבר על אמצעים טכנולוגיים בישראל וסיפר שאיראן עומדת מאחורי ההשתלטות על השלטים הדיגיטליים של רכבת ישראל שגרמו לבהלה עם הכיתוב: "הרכבת התחתית אינה בטוחה כרגע"".

מערך הסייבר הלאומי זיהה כ-50 ניסיונות של איראן להשתלט על מצלמות ברחבי הארץ. כראדי חשף: "אנו עדים למערכה משולבת של חיזבאללה ואיראן להשתלט על מצלמות במקומות אסטרטגיים ובעלי חשיבות. יש אפילו כמה אירועים פעילים שאנחנו מטפלים בהם ממש בעצם ימים אלה. צריך לומר ביושר - יש לאויב הצלחות של השתלטות על מצלמות, אבל לא כאלה שיש להן השפעה אסטרטגית. הכל קורה בגלל רמת הגנה נמוכה וסיסמאות חלשות".

בסיכום הדברים הבהיר כראדי שאיראן תנסה לייצר "תמונת ניצחון" בסייבר וכי הם עובדים על תוך מאמציםן גדולים.

"אני לא ישן בלילה", הוא סיפר, "אנחנו רואים אותם מנסים שוב ושוב לתקוף מתקני אנרגיה, מים ואת המגזר הפיננסי".

"גם אם המלחמה הקינטית מול איראן וחיזבאללה תסתיים", סיכם כראדי, "בעולם הסייבר אין דבר כזה הפסקת אש. ראינו את זה בעבר - ביום שאחרי כניסת הפסקת האש של מבצע 'עם כלביא' לתוקף, כמות תקיפות הסייבר על ישראל הוכפלה. עלינו להיות מוכנים לכך גם הפעם".